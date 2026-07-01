"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تطلق برامجها الصيفية

الشارقة في الأول من يوليو /وام/ أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي برنامجها الصيفي لعام 2026، الذي يضم باقة من البرامج الاجتماعية والنفسية والأكاديمية والصحية والمهنية، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية قدرات الأيتام المنتسبين، وتعزيز مهاراتهم، وترسيخ القيم الإيجابية التي تسهم في بناء شخصياتهم واستعدادهم لمراحل الحياة المختلفة.

ويأتي البرنامج ضمن خطة متكاملة تستهدف تحويل أوقات الفراغ إلى فرص للتعلم والنمو، من خلال أنشطة تفاعلية وتجارب تطبيقية تراعي احتياجات الفئات العمرية المختلفة، وتسهم في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وتعزيز الثقة بالنفس، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي.

ويتضمن البرنامج مشروع "سند البيت"، الذي يعد من أبرز المبادرات الاجتماعية التي تنفذها المؤسسة خلال الإجازة الصيفية، ويهدف إلى تعزيز دور الأبناء في استقرار الأسرة من خلال برامج تستهدف الأوصياء والأبناء، وتنمية المهارات القيادية والاجتماعية، وترسيخ العلاقات الأسرية، إلى جانب تقديم تجارب مهنية وأنشطة ميدانية تعزز الاعتماد على الذات وروح المسؤولية والمبادرة.

كما تشمل الخطة برامج متخصصة في الصحة النفسية والرفاه الاجتماعي، والتهيئة الأكاديمية للعام الدراسي الجديد، وتنمية المهارات المهنية والإبداعية، إضافة إلى مبادرات صحية وفحوصات وقائية، بما يعكس تكامل الأبعاد التنموية التي تحرص المؤسسة على ترسيخها في برامجها.

وأكدت سعادة منى بن هده السويدي، المدير العام لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن البرامج الصيفية تجسد رؤية المؤسسة في استثمار الإجازة بما يعود بالنفع على الأبناء وأسرهم، من خلال تقديم محتوى نوعي يجمع بين التعلم والتجربة والترفيه الهادف.

وقالت إن المؤسسة تحرص سنوياً على إعداد برامج تسهم في اكتشاف طاقات الأبناء وتنمية مهاراتهم في بيئة محفزة وآمنة، بما يحقق أهدافها في التمكين، ويعزز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم الحياتية، وينعكس إيجاباً على مستقبلهم.

وأضافت أن المؤسسة تواصل تطوير برامجها بما يتوافق مع احتياجات المنتسبين وأسرهم، انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التمكين الشامل، وتعزيز جودة الحياة للأيتام وأسرهم عبر مبادرات تنموية مستدامة تواكب مختلف مراحل نموهم.