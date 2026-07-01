"دي بي ورلد" تطلق أول مركز لوجستي متكامل للتوزيع الإقليمي في "السخنة لوجستيك بارك"

العين السخنة- مصر في الأول من يوليو / وام / أعلنت مجموعة "دي بي ورلد"، اليوم، تدشين أول مركز توزيع لوجستي متكامل في جمهورية مصر العربية في "السخنة لوجستيك بارك"، في خطوة تمثل محطة مهمة في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية المصري.

ويتيح المركز الجديد للشركات العالمية النفاذ إلى السوق المصرية وخدمة المتعاملين على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مركز توزيع واحد متكامل.

حضر حفل التدشين دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الدولية.

وتزامن الحدث مع الزيارة الأولى إلى مصر لسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة دي بي ورلد، منذ توليه منصبه مؤخراً.

وشهد الحدث أيضاً توقيع اتفاقيات مع أول ثلاثة متعاملين عالميين للاستفادة من خدمات مركز التوزيع اللوجستي الجديد.

ومن خلال المركز، تقدم دي بي ورلد حلاً متكاملاً لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يشمل خدمات الشحن الدولي، وخدمات ميناء السخنة، والتخزين وإدارة المخزون، وتنفيذ الطلبات، والتسهيلات الجمركية، وتنسيق عمليات النقل، بالإضافة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة مثل التجميع والتعبئة وإعادة التعبئة ووضع الملصقات وتخصيص المنتجات.

ويتيح ذلك للشركات خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكفاءة من موقع واحد، مع الاحتفاظ بملكية المخزون حتى مرحلة التوزيع النهائي.

ويقع المركز بجوار ميناء السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى مقربة من أحد أهم الممرات التجارية في العالم، ما يوفر وصولاً مباشراً إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال عيسى كاظم، إن إطلاق هذا المشروع يمثل فصلاً جديداً في شراكتنا الممتدة مع هذه السوق الحيوية، واصفا مصر بأنها واحدة من أهم وجهاتنا الاستثمارية في المنطقة، وأكد مجددا الثقة في إمكاناتها كمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف: يجسد أول مركز للتوزيع اللوجستي في مصر رؤيتنا لإنشاء منظومة متكاملة تربط بين الموانئ والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد، بما يمكّن الشركات من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكفاءة أكبر، ونتطلع إلى توسيع استثماراتنا دعماً لرؤية الحكومة المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتؤكد الاتفاقيات الموقعة الثقة المتزايدة في مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتوزيع.

وقد نجح المركز اللوجستي في استقطاب مجموعة متنوعة من المتعاملين الدوليين.

ومن بين أوائل المتعاملين شركة رائدة في تصدير الشاي مقرها كينيا، وتخدم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تتعامل مع نحو ألف حاوية نمطية سنوياً إلى مصر، وستستخدم المنشأة كمركز إقليمي للمخزون بما يتيح توزيعاً أكثر كفاءة إلى العديد من الأسواق الدولية.

كما ستستخدم إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في توزيع السلع الاستهلاكية المركز لدعم عملياتها في 8 أسواق تشمل المملكة العربية السعودية وبلاد الشام ومنطقة القرن الأفريقي، وذلك من خلال منشأة مخصصة للتخزين في درجات حرارة مضبوطة داخل المنطقة اللوجستية بالسخنة.

أما المتعامل الثالث، فهو شركة ألمانية متعددة الجنسيات متخصصة في كابلات الألياف الضوئية وحلول البنية التحتية الرقمية، وستستفيد من المركز لتعزيز قدراتها في التوزيع وإعادة التصدير في مصر وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال محمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد في مصر وبلاد الشام، إن إطلاق مركز التوزيع اللوجستي في السخنة لوجستيك بارك يعزز قدرات مصر التجارية واللوجستية من خلال تمكين الشركات من وضع مخزونها بالقرب من المستهلكبن وخدمة أسواق متعددة من مركز إقليمي واحد، ويسهم هذا النموذج المتكامل في تحسين الكفاءة والمرونة، كما يعزز دور مصر كبوابة استراتيجية تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

كما أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعمها لهذه المبادرة، مؤكداً أنها ستسهم في جذب الاستثمارات، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن خلال تقريب المخزون والمواد الخام من المراكز الصناعية والأسواق النهائية، يساهم مركز التوزيع اللوجستي في تقليل أوقات التسليم، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ودعم استمرارية الأعمال، كما يدعم المركز الصناعات المحلية عبر توفير وصول أسرع وأكثر موثوقية إلى المدخلات والمواد الأساسية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

جدير بالذكر أن دي بي ورلد استثمرت أكثر من 1.4 مليار دولار في تطوير البنية التحتية اللوجستية المتكاملة في مصر، بما يشمل توسعة وتحديث ميناء السخنة، وتطوير السخنة لوجستيك بارك، وإنشاء منشأة جديدة لسلسلة التبريد قيد التطوير حالياً.