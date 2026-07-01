"موارد الشارقة" تطلق الدفعة الثالثة من برنامج تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل

الشارقة في الأول من يوليو /وام/ أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، إطلاق الدفعة الثالثة من "برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل"، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية ودمجها في بيئات العمل الحكومية.

ويستهدف البرنامج، ضمن خطته الممتدة من يوليو إلى ديسمبر القادم، تدريب وتأهيل 410 باحثين عن عمل من مدن إمارة الشارقة، من خلال برنامج تدريبي ميداني في الجهات الحكومية مدته ستة أشهر، يتضمن برامج تأهيلية وتخصصية داعمة تسهم في رفع جاهزيتهم لسوق العمل، مع صرف مكافأة مالية شهرية قدرها 6 آلاف درهم لكل متدرب طوال فترة البرنامج.

ويشتمل البرنامج على منظومة تأهيلية متكاملة تهدف إلى إكساب المشاركين الخبرات العملية عبر التدريب المباشر في الجهات الحكومية، إلى جانب تنفيذ برامج ودورات تخصصية مكثفة في المجالات الإدارية والفنية والسلوكية، بما يعزز كفاءتهم ويلبي متطلبات سوق العمل.

وأكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن إطلاق الدفعة الثالثة يجسد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يضع المواطن في مقدمة أولويات التنمية، ويؤمن بأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن الدائرة تواصل إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ميدانياً بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الدعم الذي يحظى به البرنامج يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين، وتوفير فرص تتيح لهم اكتساب الخبرات العملية والتخصصية.

وثمن الزعابي دور الشركاء الإستراتيجيين من المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، مؤكداً أن تعاونهم أسهم في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، من خلال توفير بيئات تدريبية نوعية تدعم انتقال المنتسبين إلى الوظائف الحكومية بكفاءة، وتسهم في سد الشواغر بالكوادر الوطنية المؤهلة.