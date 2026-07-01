"دبي للثقافة" أول جهة ثقافية عالمياً تنال اعتماد المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة

دبي في الأول من يوليو /وام/ حصلت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" على ست شهادات اعتراف دولي من المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة، لتصبح أول جهة ثقافية على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد، وأول جهة على مستوى المنطقة تحقق تصنيف خمس نجوم في محوري الثقافة المؤسسية والمؤسسة المتعلمة، في خطوة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع ووجهة رائدة للمواهب.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح الهيئة في بناء نموذج مؤسسي متكامل يقوم على الرشاقة والمرونة والاستباقية واستشراف المستقبل، إلى جانب ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والابتكار وتمكين الكفاءات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي نحو تطوير مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على صناعة الفرص وتحقيق أثر مستدام، كما يجسد تطبيق الهيئة لنهج مبادرة "دبي الأفعال" القائم على سرعة الإنجاز وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة.

وجاء هذا الاعتماد بعد اجتياز الهيئة تقييماً شاملاً أجراه خبراء المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة شمل ستة محاور رئيسية هي الرشاقة والمرونة والاستباقية واستشراف المستقبل والمؤسسة المتعلمة والثقافة المؤسسية؛ حيث حصلت على تصنيف خمس نجوم في محوري المؤسسة المتعلمة والثقافة المؤسسية، وأربع نجوم في المحاور الأربعة الأخرى، بما يؤكد ريادتها في تبني أفضل الممارسات العالمية في التميز المؤسسي والابتكار.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن هذا الإنجاز يعكس نضج النموذج المؤسسي الذي تتبناه الهيئة وقدرته على تحويل مبادئ الرشاقة والتميز إلى ممارسات عملية تعزز الجاهزية للمستقبل، وتسهم في دعم تطور القطاع الإبداعي والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن الاعتماد يمثل ثمرة جهود فرق العمل وثقافة التعلم المستمر والعمل بروح الفريق.

من جانبه أوضح منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة، أن الاعترافات الدولية تؤكد نجاح "دبي للثقافة" في مواءمة منظومة عملها مع أفضل المعايير العالمية، وتعزيز كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، فيما أكد راشد عارف الشيخ، مدير إدارة الإستراتيجية والأداء أن الاعتماد يوفر إطاراً علمياً لتقييم النضج المؤسسي وتحديد أولويات التطوير ورفع كفاءة العمليات واتخاذ القرار المبني على البيانات بما يضمن استدامة التميز المؤسسي.