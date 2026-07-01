أبوظبي توظف الجراحة المجهرية المتقدمة لعلاج الوذمة اللمفاوية

أبوظبي في الأول من يوليو /وام/ نجح مستشفى هيلث بوينت، التابع لـ M42، في علاج مريضة تبلغ من العمر 37 عاماً كانت تعاني من الوذمة اللمفاوية، من خلال برنامج علاجي متقدم ارتكز على التدخلات الجراحية المجهرية فائقة الدقة، شملت المفاغرة اللمفاوية الوريدية "LVA" ونقل العقد اللمفاوية المزوّدة بالأوعية الدموية "VLNT"، بما مكّنها من استعادة قدرتها الحركية.

جاء ذلك ضمن نهج علاجي متكامل ومتعدد التخصصات يجمع بين الجراحة المتقدمة، وإعادة التأهيل، والعلاج الطبيعي، والعلاج بالضغط، والتغذية، والدعم النفسي، والمتابعة المستمرة، بما أسهم في تعزيز النتائج السريرية، وتسريع وتيرة التعافي، والارتقاء بجودة الحياة.

وتوفر التطورات المتسارعة في مجال التدخلات الجراحية المجهرية فائقة الدقة، مثل المفاغرة اللمفاوية الوريدية "LVA" ونقل العقد اللمفاوية المزوّدة بالأوعية الدموية "VLNT"، نهجاً فسيولوجياً متقدماً لاستعادة التصريف اللمفاوي، فيما تحقق هذه التدخلات أعلى مستويات الفعالية عند دمجها ضمن إستراتيجية علاجية شاملة ومتعددة التخصصات، بدلاً من الاعتماد عليها كحلول علاجية مستقلة.

وخضعت المريضة لعملية جراحية استغرقت نحو ست ساعات، جرى خلالها تنفيذ الإجرائين ضمن خطة علاجية متكاملة مدعومة بإعادة التأهيل، والمتابعة المستمرة، والإرشادات المرتبطة بنمط الحياة.

ويتطلب الوصول إلى أفضل النتائج دمج هذه التدخلات مع منظومة رعاية غير جراحية شاملة تشمل العلاج الطبيعي، والعلاج بالضغط، والدعم النفسي، وإدارة الوزن.