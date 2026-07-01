"ببلش هير" تطلق منصة تعليمية عالمية لدعم النساء في قطاع النشر

الشارقة في الأول من يوليو / وام / أطلقت "ببلش هير"، المبادرة العالمية التي أنشأتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر "استوديو ببلش هير"، أول منصة تعليمية عالمية عبر الإنترنت مخصصة للنساء العاملات في صناعة النشر، وتستهدف تزويد النساء بالمعارف والمهارات والعلاقات المهنية التي تمكنهن من النجاح في مستقبل صناعة الكتاب.

وجاء إطلاق المنصة استجابة للتحوّلات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر وفي مقدمتها تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار التقني ونماذج الأعمال الجديدة واتساع الأسواق العالمية وهي متغيّرات تفرض متطلبات مهنية جديدة وترفع سقف المهارات اللازمة لمواكبة تطور القطاع.

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة "ببلش هير" : على مدى سبع سنوات حرصت "ببلش هير" على الاستماع إلى النساء العاملات في قطاع النشر حول العالم وأظهرت هذه الحوارات أن احتياجاتهن لا تقتصر على فرص العمل وحدها بل تمتد إلى اكتساب المعرفة وتعزيز الثقة بالنفس وبناء شبكات مهنية تمكنهن من تولي أدوار قيادية، ومن هنا جاءت منصة "استوديو ببلش هير" التعليمية المتخصصة في قطاع النشر لتجمع بين الخبرات المهنية والمهارات المستقبلية وفرص التطور المهني، وعندما تمتلك المرأة الأدوات التي تؤهلها للقيادة يصبح قطاع النشر بأكمله أكثر قوة وابتكاراً وقدرة على تمثيل المجتمعات التي يخاطبها.

ويُفتح باب التقديم أمام الدفعة الأولى من المنتسبات للمنصة بدءا من اليوم الأول من يوليو حتى 1 أغسطس 2026، على أن ينطلق أولى برنامج المنصة في 5 أكتوبر 2026 ويستمر لمدة ثمانية أسابيع عبر الإنترنت مستضيفاً 20 مشاركة من مختلف أنحاء العالم دون أي رسوم في تجربة تعليمية متخصصة تشرف عليها نخبة من قيادات قطاع النشر وخبراء الصناعة والمدربين المتخصصين.

ويتبنى "استوديو ببلش هير" نموذجاً متكاملاً للتطوير المهني يختلف عن برامج التدريب التقليدية، إذ ينطلق من قناعة بأن النجاح في سوق العمل اليوم لا يعتمد على المعرفة التقنية وحدها بل يتطلب أيضاً امتلاك المهارات القيادية والقدرة على التواصل وإدارة الذات والعمل ضمن فرق وبناء مسار مهني مستدام بثقة وكفاءة، ولهذا يجمع البرنامج بين المعرفة العملية بصناعة النشر وتنمية المهارات الشخصية والقيادية التي يحتاجها العاملون في القطاع.

ويستند البرنامج إلى خلاصة سبع سنوات من الدراسات والرؤى والمشاورات التي أجرتها "ببلش هير" عبر فعالياتها العالمية وشراكاتها وتواصلها المستمر مع النساء العاملات في مختلف مجالات صناعة النشر حول العالم.

ويقدم البرنامج تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجلسات التفاعلية المباشرة والنقاشات والدروس المتخصصة التي يقدمها خبراء القطاع بما يمنح المشاركات فهماً شاملاً لمشهد صناعة النشر المعاصر وتشمل محاوره الاستراتيجية والأسواق الدولية وأسس الأعمال والذكاء الاصطناعي والتسويق والقيادة والتواصل والصحة النفسية والتعامل مع وسائل الإعلام بما يزود المشاركات بالمعرفة التطبيقية والرؤية الاستراتيجية اللازمة للتقدم في مسيرتهن المهنية.

وفي ختام البرنامج تحصل المشاركات اللاتي يستكملن متطلباته على شهادة إتمام إضافة إلى عضوية مجانية لمدة عام في باقة "ببلش هير المتقدمة"، بما يتيح لهن مواصلة التعلّم وتوسيع شبكاتهن المهنية والانضمام إلى مجتمع "ببلش هير" العالمي.

ويستهدف "استوديو ببلش هير" النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 18 عاماً فما فوق ويعملن في قطاع نشر الكتب، ويرحب البرنامج بشكل خاص بالعاملات في دور النشر الصغيرة والمستقلة والمهنيات في بداية ومنتصف مسيرتهن المهنية، إضافة إلى الراغبات في الانتقال إلى قطاع النشر ممن يمتلكن خبرات ومهارات قابلة للتوظيف في هذا المجال شريطة استيفاء معايير الأهلية.