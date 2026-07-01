"أنثروبيك" تطلق نموذج "Claude Sonnet 5" بقدرات ذاتية متطورة وتكلفة تشغيل منخفضة

واشنطن في الأول من يوليو / وام / أعلنت شركة "أنثروبيك" إطلاق "Claude Sonnet 5"، أحدث نماذجها متوسطة الحجم للذكاء الاصطناعي، والذي يتميز بقدرات متقدمة في التنفيذ المستقل للمهام (Agentic AI) وبتكلفة تشغيل منخفضة.

وأصبح النموذج الجديد اعتباراً من اليوم الخيار الافتراضي والمتاح لجميع مستخدمي خطتي "Free" و"Pro"، ليعكس توجهاً متزايداً في القطاع نحو تطوير وكلاء أذكياء يركزون على خفض التكلفة وتعزيز الموثوقية جنباً إلى جنب مع الأداء.

وبحسب بيان للشركة، يتمتع النموذج بمهارات استثنائية تشمل وضع الخطط، واستخدام أدوات مثل متصفحات الإنترنت وسطر الأوامر (Terminal)، وإنجاز المهام المعقدة ذاتياً، مع ميزة مراجعة مخرجاته تلقائياً دون تدخل المستخدم.

ويقدم "Claude Sonnet 5" أداءً يضاهي نموذج "Opus 4.8" الأكبر حجماً، حيث حقق نسبة 63.2 بالمئة في اختبارات البرمجة مقارنة بـ 69.2 بالمئة لنموذج "Opus 4.8" و58.1 بالمئة للإصدار السابق "Sonnet 4.6"، كما تفوق بشكل طفيف في المهام المعرفية، مع بقاء الأفضلية لنموذج "Opus 4.8" في الأبحاث والمسائل الشديدة التعقيد.

وعلى صعيد الأمان، يوفر النموذج الجديد تحسينات جوهرية، حيث سجل انخفاضاً ملحوظاً في معدلات السلوكيات غير المرغوبة مقارنة بالإصدار السابق، مع قدرة أعلى على رفض الطلبات الضارة ومقاومة هجمات حقن الأوامر.

-خلا-