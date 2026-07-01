برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض خطط ومشاريع التحول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة

أبوظبي في الأول من يوليو / وام / ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية ومراحل التنفيذ والمسارات والمستهدفات، والمشاريع المقترحة لدعم برنامج التحول من خلال تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة شملت: ممارسة الأعمال، والحوكمة المؤسسية، والأمن السيبراني، وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في دولة الإمارات.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج الدراسات التي تمت لتقييم تطور عدد من القطاعات الوطنية التي شملت: مستجدات سوق العمل في الدولة، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الدولة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وكذلك مناقشة عدد من التعديلات التشريعية المرفوعة لإعادة تنظيم عدد من القطاعات تضمنت: منظومة الإقامة والتأشيرات، والخدمات الحكومية، والموارد البشرية الحكومية.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياسات التوطين في القطاع الخاص، والتأمين الصحي، كما اطلع على توصيات المجلس حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إضافة إلى حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.