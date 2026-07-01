انطلاق النسخة الـ 11 من مهرجان سوق الجبيل للرطب

الشارقة في الأول من يوليو / وام / انطلقت في سوق الجبيل بمدينة الشارقة، فعاليات "مهرجان سوق الجبيل للرطب بنسخته الـ 11"، الذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، في إطار جهود السوق لدعم المنتج المحلي وتعزيز الحركة التجارية وترسيخ مكانته إحدى أبرز الوجهات العائلية والتجارية في إمارة الشارقة.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة واسعة من أصحاب محال الرطب داخل سوق الجبيل إلى جانب عدد من المشاركات الخارجية، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من أجود أنواع الرطب التي تحظى بإقبال كبير من الزوار خلال الموسم.

وقال المهندس عبدالله الشامسي مدير أول أسواق مدينة الشارقة : يُعد المهرجان من الفعاليات الموسمية المهمة التي نحرص على تنظيمها كل عام نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده السوق من مختلف فئات المجتمع ومحبي الرطب، حيث يمثل فرصة لتعزيز النشاط التجاري ودعم أصحاب المحال داخل السوق.

وأضاف : يتميز المهرجان بتنوع أصناف الرطب المعروضة والتي يتم توفيرها من قبل التجار والمشاركين بما يضمن جودة عالية وتلبية احتياجات الزوار الباحثين عن أفضل المنتجات خلال الموسم، داعيا الجميع إلى زيارة المهرجان والتعرف على أنواع الرطب والتمور الإماراتية وفوائدها الصحية والغذائية وطرق إنتاجها والأنواع الغذائية العديدة التي تدخل في صناعتها.

ويهدف المهرجان إلى دعم الحركة التجارية داخل السوق من خلال توفير منصة تسويقية مباشرة تتيح للتجار وأصحاب المحال عرض منتجاتهم أمام الجمهور، بما يسهم في تنشيط المبيعات وتعزيز التفاعل بين البائعين والمستهلكين، إضافة إلى ترسيخ مكانة السوق كوجهة رئيسية للتسوق الغذائي في الإمارة.

ويعرض المهرجان مختلف أنواع الرطب والتي تجدد بشكل دوري من حيث الأنواع بما يلبي مختلف رغبات الزوار ومنها الهلالي والخشكار والخصاب والمزيني والجبري والنغال والخنيزي والخلاص واللولوعين بقر وغيرها الكثير من مختلف أنواع الرطب.

يُذكر أن سوق الجبيل أحد المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.