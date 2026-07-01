"الإمارات للبترول" "امارات" تفتتح أول محطة لها في العاصمة الأرمينية يريفان

يريفان في الأول من يوليو /وام/ افتتحت شركة الإمارات للبترول "امارات"، إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع الطاقة، أول محطة خدمة تحمل علامتها التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، ضمن إستراتيجيتها للتوسع الخارجي وترسيخ علامتها التجارية عالمياً.

وجاء افتتاح المحطة تتويجاً للشراكة الإستراتيجية التي أبرمتها "امارات" مع شركة "ميغا تريد"، إحدى شركات الوقود والطاقة في أرمينيا التابعة لمحفظة "سيل كابيتال" الاستثمارية، عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين العام الماضي.

شهد مراسم الافتتاح سعادة الدكتورة نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا، والمهندس أحمد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للبترول "امارات" والرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان للإنشاءات القابضة، والسيد برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول "امارات"، وعدد من المسؤولين وممثلي قطاع الطاقة والأعمال في البلدين.

وتعد المحطة أول حضور لعلامة "امارات" في السوق الأرمينية، فيما تعتزم الشركة بالتعاون مع "ميغا تريد" إطلاق شبكة من محطات الخدمة في أنحاء أرمينيا، تعمل وفق المعايير التشغيلية العالمية للشركة، وتشمل خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة والخدمات المساندة، ضمن نموذج تشغيلي يستهدف رفع كفاءة قطاع الوقود والطاقة في هذا البلد ونقل الخبرات الإماراتية إلى الأسواق الدولية.

وأكَّد برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول "امارات"، أن افتتاح أول محطة خدمة للشركة في يريفان يمثل محطة إستراتيجية جديدة في مسيرة توسعه عالمياً، ويجسد نجاح نموذج أعمالها القائم على بناء شراكات طويلة الأمد ونقل الخبرات الإماراتية إلى الأسواق الواعدة.

وقال إن هذا التوسع يأتي في إطار رؤية "امارات" الرامية إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة في إستراتيجية النمو، وإن الشركة تواصل من خلال هذه الخطوة، نقل معاييرها العالمية في جودة الوقود والتميز التشغيلي وتجربة المتعاملين إلى أسواق جديدة، بما يعزز القيمة المضافة التي تقدمها علامتها التجارية.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع شبكة محطات "امارات" في أرمينيا بالتعاون مع الشركاء، بما يعزز انتشار علامتها عالمياً ويؤكد قدرتها على تقديم قيمة مضافة في الأسواق المختلفة.

من جانبه، قال إدوارد سوكياسيان، رئيس مجلس إدارة "سيل كابيتال" الاستثمارية والمساهم في شركة "ميغا تريد" إن اختيار شركة الإمارات للبترول "امارات" شريكاً إستراتيجياً يعكس ما تتمتع به من خبرة راسخة في إدارة محطات الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية، معربا عن ثقته بأن هذه الشراكة ستسهم في إرساء معايير جديدة لقطاع الطاقة في أرمينيا، وتوفير تجربة متكاملة للمستهلكين ترتكز على الجودة والكفاءة والابتكار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتواصل للعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وارتفاع مستويات التجارة الثنائية غير النفطية خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز فرص توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الواعدة ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وترسيخ الحضور الاستثماري للدولة على الساحة الدولية.