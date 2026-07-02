انخفاض عدد المهاجرين إلى بريطانيا عبر المانش بنسبة41%

لندن في 2 يوليو /وام/ انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور قناة المانش بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية الصادرة الأربعاء.

ووصل حوالي 11884 مهاجرا إلى السواحل البريطانية على متن زوارق متهالكة بين الأول من يناير و30 يونيو 2026، مقارنة بـ19982 وافدا خلال الفترة نفسها من العام 2025.

وقدّمت الحكومة البريطانية الثلاثاء إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء والهجرة، عبر وزيرة الداخلية شبانة محمود، يهدف إلى كبح الهجرة وتسريع عمليات الترحيل.

-خلا-