البنك الدولي يموّل مشروعاً للطاقة النظيفة في المغرب بـ 265 مليون دولار

واشنطن في 2 يوليو/وام/ وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ،الأربعاء، على تمويل بقيمة 265 مليون دولار لدعم مشروع "إفحصة" لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في المغرب.

و ذكر البنك الدولي في بيان ان ​مشروع "إفحصة" في شمال المغرب سيؤدي دور" بطارية" عملاقة قابلة لإعادة الشحن للشبكة الوطنية للكهرباء، موضحا أنه في فترات ارتفاع توليد الطاقة المتجددة -في أوقات سطوع الشمس أو هبوب الرياح- يمكن للمحطة ضخ المياه إلى خزان علوي، ثم تفرّغ هذه المياه لتتدفق عبر التوربينات ‌ويتم توليد ⁠الكهرباء بدقة في الوقت الذي يشتد فيه الطلب عليها.

و ستمكّن هذه المحطة، التي تبلغ قدرتها 300 ميجاوات، المغرب من إدماج ما لا يقل عن جيجاوات إضافي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكته الوطنية، مما يساعد على تحفيز نحو مليار دولار من استثمارات ​القطاع الخاص.

-خلا-