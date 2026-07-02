تراجع الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا بنحو الثلث

مدريد في 2 يوليو /وام/ تراجعت الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو الثلث.

و أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية وصول أكثر من 12 ألف مهاجر غير شرعي إلى إسبانيا خلال النصف الأول من2026 ، بانخفاض قدره 32.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي​​​.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 12138 شخصاً دخلوا إسبانيا بصورة غير شرعية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو، مقارنة بـ 17990 شخصًا خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأضافت ان الغالبية العظمى من المهاجرين وصلت بحراً، إذ بلغ عددهم 9440 شخصاً، إلا أن هذا الرقم انخفض بنسبة 44.2%.

-خلا-