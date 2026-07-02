الولايات المتحدة تتأهل لدور الـ 16 بثنائية في البوسنة بمونديال 2026

سان فرانسيسكو في 2 يوليو/وام/ تأهل منتخب الولايات المتحدة لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب فوزه 2-0 على منتخب البوسنة والهرسك، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم في استاد" سان فرانسيسكو باي أرينا" ضمن منافسات في دور الـ 32 للبطولة.

وافتتح فولارين بالوجان التسجيل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة (45)، وفي الشوط الثاني، تعرض بالوجان للطرد في الدقيقة (64)، ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، لكنه نجح رغم ذلك في تسجيل الهدف الثاني عبر ماليك تيلمان في الدقيقة (82).

و سيلتقي المنتخب الأمريكي نظيره البلجيكي، يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 من البطولة، فيما ودع منتخب البوسنة والهرسك البطولة .

-خلا-