استقرار الدولار و انخفاض العملات المشفرة في التعاملات المبكرة

طوكيو في 2 يوليو /وام/ استقر الدولار اليوم ، في التعاملات الآسيوية المبكرة ، في ظل ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها ​الين واليورو، تراجعا طفيفا بلغ 0.02 بالمئة

إلى 101.38. وتداول اليورو عند ⁠1.138 دولار مقابل ​الدولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة ⁠إلى 1.3279 دولار.

وهبط الين الليلة الماضية إلى 162.84 ين مقابل الدولار مسجلا أدنى مستوى في 40 عاما، وفي بداية التداول اليوم، لم يطرأ عليه تغير ​يذكر عند 162.50 ين للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.6885 دولار، بينما تداول الدولار النيوزيلندي عند ​0.5672 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين ⁠0.2 بالمئة إلى 59934.94 دولار، وتراجع سعر إيثر 0.7 بالمئة إلى 1605.88 دولار.

-خلا-