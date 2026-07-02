استقرار الدولار و انخفاض العملات المشفرة في التعاملات المبكرة

طوكيو في 2 يوليو /وام/ استقر الدولار اليوم ، في التعاملات الآسيوية المبكرة ، في ظل ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، تراجعا طفيفا بلغ 0.02 بالمئة
إلى 101.38. وتداول اليورو عند 1.138 دولار مقابل الدولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.3279 دولار.
وهبط الين الليلة الماضية إلى 162.84 ين مقابل الدولار مسجلا أدنى مستوى في 40 عاما، وفي بداية التداول اليوم، لم يطرأ عليه تغير يذكر عند 162.50 ين للدولار.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.6885 دولار، بينما تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5672 دولار.
وفي سوق العملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.2 بالمئة إلى 59934.94 دولار، وتراجع سعر إيثر 0.7 بالمئة إلى 1605.88 دولار.
-خلا-