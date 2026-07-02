الذهب يواصل مكاسبه مستفيداً من تراجع أسعار النفط

عواصم في 2 يوليو /وام/ واصلت أسعار الذهب ⁠مكاسبها اليوم ،مستفيدة من انخفاضات أسعار النفط.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية ​0.8 بالمئة إلى 4063.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل 4114.99 دولار للأوقية أمس وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4075.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى ​59.76 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4

بالمئة إلى ⁠1583.05 دولار، وصعد سعر البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1223.80 دولار.

-خلا-