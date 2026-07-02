ارتفاع تجارة الخدمات في الصين 6% خلال 5 أشهر مسجلة 455.4 مليار دولار

بكين في 2 يوليو /وام/ ارتفعت تجارة الخدمات في الصين بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث شهدت صادرات خدمات السفر والخدمات كثيفة المعرفة نموا قويا بشكل خاص.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية أن أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3.1 تريليون يوان (حوالي 455.4 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين يناير ومايو الماضيين.

وتشير البيانات التفصيلية إلى أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 15.9 بالمائة لتصل إلى 1.23 تريليون يوان، بينما زادت الواردات بنسبة 0.4 بالمائة لتصل إلى 1.87 تريليون يوان. وتقلص العجز في تجارة الخدمات بمقدار 160.72 مليار يوان مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 638.56 مليار يوان.

وخلال الفترة المذكورة، ارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.37 تريليون يوان، وهو ما يمثل 44.2 بالمائة من إجمالي حجم تجارة الخدمات.

ونمت صادرات خدمات السفر بأسرع معدل بين أكبر خمسة قطاعات لصادرات الخدمات، حيث ارتفعت بنسبة 31.3 بالمائة لتصل إلى 188.5 مليار يوان.

-خلا-