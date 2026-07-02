تعاون بين "بنك أبوظبي الحيوي" و"معهد باسكوم بالمر" لتأسيس أول بنك للعيون في الشرق الأوسط بأبوظبي

سان دييغو في 2 يوليو/ وام/ وقع بنك أبوظبي الحيوي، المبادرة الإستراتيجية المشتركة بين دائرة الصحة – أبوظبي وM42، اتفاقية تعاون مع معهد باسكوم بالمر للعيون، التابع لمنظومة جامعة ميامي الصحية، خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 الذي عقد في مدينة سان دييغو الأمريكية، لتأسيس أول بنك للعيون في منطقة الشرق الأوسط بأبوظبي، دعماً لقدرات زراعة القرنية، وتعزيزاً لإتاحة خدمات استعادة البصر في دولة الإمارات والمنطقة.

ويشكل بنك أبوظبي الحيوي – بنك العيون، محطة نوعية في تطوير البنية التحتية لزراعة القرنية وحفظ العينات الحيوية، بما يوسع نطاق الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الدولية، ويتيح للمرضى في المنطقة الوصول إلى عمليات زراعة القرنية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

وتهدف الشراكة إلى إتاحة وصول مباشر وموثوق لمرضى دولة الإمارات إلى عمليات زراعة القرنية عبر إنشاء أول بنك محلي للعيون، بما يقلص الاعتماد على الأنسجة المستوردة، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويوفر خيارات علاجية متقدمة ترتقي بجودة حياة المرضى.

وسيتولى البنك استئصال أنسجة القرنيات من المتبرعين، ومعالجتها، وحفظها، وتوزيعها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يرسخ سلسلة إمداد محلية آمنة ومستدامة، ويحد من التحديات اللوجستية، وعدم استقرار الإمدادات، ويسرع توفير الأنسجة، ويعزز ضمان الجودة، وإمكانية التتبع، وتحسين النتائج العلاجية.

وسيتعاون بنك أبوظبي الحيوي – بنك العيون، مع البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة"، في تنفيذ إجراءات استئصال ومعالجة وحفظ وتوزيع أنسجة القرنية.

وجرى توقيع الاتفاقية في إطار جهود أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لعلوم الحياة والرعاية الصحية التخصصية، وتطوير بنية تحتية متقدمة لحفظ أنسجة القرنيات وزراعتها وفق أعلى المعايير العالمية، استناداً إلى الشراكة التي أبرمتها دائرة الصحة – أبوظبي العام الماضي مع معهد باسكوم بالمر للعيون لتأسيس أول منشأة دولية للمعهد في الإمارة، بما يدعم خدمات رعاية العيون، والبحث العلمي، والتعليم الطبي.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، إن مكانة أبوظبي العالمية في الرعاية الصحية التخصصية تعكس التزام الإمارة بتوفير الرعاية عالية الجودة والخبرات الطبية العالمية، مؤكدة أن الشراكة مع معهد باسكوم بالمر للعيون سترتقي بمعايير التميز، وتعزز الابتكار والتعاون الدولي، وتدعم توظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية لتقديم الجيل المقبل من الرعاية الصحية التي تضع المريض في المقام الأول.

من جانبه، قال البراء الخاني، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول الرعاية الصحية المتكاملة لدى M42، إن تأسيس أول بنك للعيون في الشرق الأوسط يمثل إضافة إستراتيجية للبنية التحتية الصحية، تسهم في استعادة بصر المرضى، وتقليص الاعتماد على الأنسجة المستوردة، وبناء قدرات مستدامة لزراعة القرنية، مؤكداً أن الشراكة مع معهد باسكوم بالمر للعيون تضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية، وتجمع بين الخبرات الدولية وطموحات أبوظبي في قيادة مستقبل الرعاية الصحية.

من جهته أكد الدكتور زين كندريان، الرئيس التنفيذي لمعهد باسكوم بالمر للعيون في أبوظبي، أن إنشاء بنك العيون يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية المتقدمة في أبوظبي، تعزز البحث العلمي، وعلوم زراعة أنسجة العيون، والتدريب السريري، مستنداً إلى أكثر من ستة عقود من خبرة المعهد في رعاية العيون والبحوث والتعليم، بما يدعم تأسيس قدرات مستدامة وعالية الجودة للتبرع بالقرنية وزراعتها، ويعود بالنفع على المرضى في المنطقة.