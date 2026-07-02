"تريندز جلوبال" ينظم ثلاثة مؤتمرات دولية في روما لتعزيز التعاون البحثي

أبوظبي في 2 يوليو/ وام/ يُطلق "تريندز جلوبال"، التابع لمجموعة تريندز، حواراً فكرياً وبحثياً إستراتيجياً في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو 2026، يتضمن ثلاثة مؤتمرات دولية رفيعة المستوى، إلى جانب حوارات واتفاقيات مع مؤسسات بحثية إيطالية، في خطوة تجسِّد التزامه بتوسيع حضوره العالمي وترسيخ مكانته منصةً دوليةً للحوار المعرفي وصناعة الرؤى.

وتُعقد الفعاليات في كلٍّ من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية، ومجلس النواب الإيطالي، ومجلس الشيوخ الإيطالي، بالتعاون مع معهد ميلتون فريدمان الإيطالي ومؤسسة AISES الإيطالية، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والبرلمانيين والأكاديميين والباحثين والخبراء من دولة الإمارات وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية.

ويشهد البرنامج ستَّ زيارات بحثية لعدد من المؤسسات الفكرية والأكاديمية، إضافة إلى توقيع مذكرتَي تفاهم بين مركز "تريندز" وكلٍّ من معهد "ميلتون فريدمان" الإيطالي، ومؤسسة "AISES" الإيطالية؛ بهدف توسيع آفاق التعاون البحثي والمعرفي، وتطوير مشروعات مشتركة في مجالات الدراسات الإستراتيجية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والابتكار، فيما يُنظَم البرنامج عبر مكتب "تريندز" الافتراضي في إيطاليا.

ويرتكز البرنامج العلمي على ثلاثة محاور إستراتيجية رئيسية هي التوازنات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات التيارات السياسية الدينية في المجتمعات الأوروبية، والأبعاد الأخلاقية والتشريعية المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

وأكد الباحث الرئيسي عوض البريكي، مدير عام "تريندز جلوبال"، أن هذا الحراك البحثي في قلب العاصمة الإيطالية يمثِّل محطةً متقدمةً في مسار الشراكات الفكرية الدولية لتريندز، مشيراً إلى أن انعقاد الفعاليات في سفارة دولة الإمارات والبرلمان الإيطالي بمجلسَيه النواب والشيوخ يجسِّد المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مراكز الفكر في دعم الحوار الدولي وصناعة السياسات القائمة على المعرفة.

وأضاف أن هذه الفعاليات تعكس إيمان "تريندز" بأهمية بناء جسور التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، بما يسهم في تقديم رؤى استشرافية وحلول عملية للتحديات الإقليمية والعالمية، ويعزِّز دور البحث العلمي في خدمة التنمية والاستقرار.

وينظِّم "تريندز جلوبال" في المحطة الأولى، ندوةً دوليةً بعنوان "أزمة في الشرق الأوسط: وجهات نظر إماراتية وإيطالية"، تستضيفها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روما بالتعاون مع المركز الإيطالي للدراسات الدولية (CeSI)، لمناقشة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين.

وفي المحطة الثانية، تستضيف قاعة سالفادوري في مجلس النواب الإيطالي مؤتمراً إستراتيجياً بعنوان "تداعيات وجود الإخوان المسلمين في أوروبا"، بالشراكة مع معهد ميلتون فريدمان الإيطالي، لمناقشة التأثيرات السياسية والاجتماعية والأمنية للجماعة في البيئة الأوروبية، وتحديات الاندماج والمواطنة، ويُختتَم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

ويُختتَم البرنامج بمؤتمر دولي رفيع المستوى في مجلس الشيوخ الإيطالي (قصر جوستينياني - قاعة زوكاري) بعنوان "حوكمة الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات التكنولوجيات الناشئة"، بالتعاون مع مؤسسة AISES الإيطالية، ويناقش فرص التعاون بين أوروبا ودول الخليج في تطوير أطر تشريعية متوازنة للتقنيات المتقدمة، ويشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مسارات تعاون بحثية مشتركة.