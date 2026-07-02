هيئة الرعاية الأسرية تطلق الحلقة الثالثة من بودكاست "وتين"

أبوظبي في 2 يوليو/ وام/ أطلقت هيئة الرعاية الأسرية، الحلقة الثالثة من بودكاست "وتين" (يوتيوب)، بعنوان "بيت آمن نفسياً... كيف تبني الأسرة بيئة داعمة لأفرادها؟"، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، ودعم استقرار الأسرة وترسيخ التماسك المجتمعي في إمارة أبوظبي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات "عام الأسرة".

وتستضيف الحلقة الدكتورة نورية العبيدلي، أخصائية علم النفس الإرشادي، في حوار يقدمه الإعلامي خالد الرميثي، لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا المرتبطة بالصحة النفسية داخل الأسرة، وأثر العلاقات والسلوكيات اليومية في تعزيز بيئة أسرية داعمة لجميع أفرادها.

وتناقش الحلقة عدداً من المحاور، من بينها إمكانية تحوّل المنزل إلى مصدر للضغط النفسي دون أن يشعر أفراده، وأسباب شعور البعض براحة أكبر خارج المنزل مقارنة بداخله، إلى جانب استعراض الأنماط الأسرية الشائعة التي قد تكون مرهقة نفسياً دون قصد، وتأثير تضارب الرسائل التربوية بين الوالدين على الأبناء، وسبل إصلاح العلاقات الأسرية، وأهمية طلب الدعم باعتباره خطوة إيجابية ومسؤولة تسهم في تعزيز الصحة النفسية والاستقرار الأسري.

وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة بودكاست "وتين" التي أطلقتها هيئة الرعاية الأسرية في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم تماسك الأسرة واستقرارها، من خلال تقديم محتوى توعوي مبسط وهادف يعكس واقع الحياة الأسرية اليومية.

ويسلط البودكاست الضوء على أبرز القضايا الأسرية المعاصرة، ويقدم إرشادات عملية ونقاشات تثقيفية يشارك فيها نخبة من المختصين والخبراء، عبر حوارات يقدمها الإعلامي خالد الرميثي، بما يسهم في تمكين الأفراد والأسر من التعامل مع مختلف التحديات بثقة ووعي، وتعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي.