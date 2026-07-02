الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض أحدث الممارسات العالمية في إدارة المعرفة في مؤتمر المكتبات الأمريكية

أبوظبي في 2 يوليو/ وام/ اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في أعمال مؤتمر المكتبات الأمريكية، الذي أُقيم بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس الجمعية الأمريكية للمكتبات، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز حضوره في المحافل المهنية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المتخصصة في قطاع المكتبات والمعلومات.

وشملت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية، حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والاطلاع على المعرض المصاحب الذي ضم نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات المكتبات، وأنظمة المعلومات، والحلول الرقمية الداعمة لإدارة المعرفة، بما أتاح للوفد التعرف إلى أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في تطوير الخدمات المكتبية.

ونظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والجمعية الأمريكية للمكتبات، جلسة حوارية بعنوان "دور معارض الكتب والمكتبات العامة في تعزيز القراءة"، تناولت أهمية الشراكات بين المؤسسات الثقافية والمكتبات في نشر ثقافة القراءة، وتعزيز الوصول إلى المعرفة، ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ القراءة باعتبارها ممارسة مستدامة تسهم في بناء مجتمع المعرفة.

وزار وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية، على هامش المؤتمر، عدداً من أبرز المكتبات الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها مكتبة جامعة واشنطن ومكتبة جامعة شيكاغو، وذلك ضمن مساعيه المستمرة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في إدارة المكتبات الأكاديمية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المكتبية والمعلوماتية، بما يدعم تطوير منظومة العمل المؤسسي ويواكب التحول الرقمي في قطاع المعرفة.

واطلع الوفد خلال الزيارات على التجارب الرائدة في إدارة المجموعات الورقية والرقمية، والخدمات المقدمة للباحثين، وأنظمة الحفظ الرقمي وإدارة المحتوى، وآليات إتاحة الموارد العلمية، إضافة إلى الحلول التقنية المعتمدة في تشغيل المكتبات الأكاديمية وتطوير خدماتها.

كما شملت الزيارات جولات ميدانية في مرافق المكتبتين، مثل قاعات المطالعة، والمجموعات الخاصة، ومراكز التعلم، وأقسام الفهرسة والحفظ الرقمي، وأنظمة إدارة المصادر الإلكترونية، وآليات المحافظة على المقتنيات النادرة وإتاحتها للباحثين وفق أحدث المعايير العالمية.

وضم وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية كلاً من حمد الحميري، مدير إدارة المكتبة الوطنية، وعبدالعزيز العميم، مدير إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالإنابة.

وأكد حمد الحميري، أن المشاركة في مؤتمر المكتبات الأمريكية والزيارات الميدانية تأتي في إطار إستراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية لتعزيز التعاون مع المؤسسات العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة المكتبات والمعرفة، بما يدعم تطوير الخدمات وجهود التحول الرقمي.

وأضاف أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المعرفة وحفظ التراث الوثائقي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في هذا المجال.

من جانبه أكد عبدالعزيز العميم، أن المشاركة في المؤتمر تعكس حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على مواكبة أحدث التطورات في مجالات المكتبات والأرشفة والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.

وأضاف أن الزيارة أتاحت الاطلاع على أحدث التقنيات والتجارب العالمية في إدارة المكتبات والحفظ الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير الخدمات وتعزيز تبني التقنيات الناشئة.