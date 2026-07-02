متحف زايد الوطني وهيئة البحرين للثقافة والآثار يحتفيان بعد غد بالعلاقات التاريخية بين الإمارات والبحرين

المنامة في 2 يوليو/وام / تُنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالتعاون مع متحف زايد الوطني، فعالية ثقافية مميزة مساء يوم بعد غد "السبت" بمتحف البحرين الوطني.

تتضمن الفعالية عرضًا تقديميًا بعنوان "متحف زايد الوطني: احتفاءً بالروابط العريقة بين ماجان ودلمون"، يليه عرض للفيلم الوثائقي "قارب من العصر البرونزي يبحر مجددًا".

تأتي الفعالية التي يشارك فيها ممثلون عن متحف زايد الوطني ثمرةَ تعاونٍ هو الأول من نوعه بين متحف البحرين الوطني ومتحف زايد الوطني منذ افتتاحه العام الماضي، وتجسيدًا للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى سعيهما المشترك إلى إحياء وترسيخ الإرث العريق والتواصل الثقافي بين الماضي والحاضر.

يتضمن العرض التقديمي معلومات تاريخية تسلط الضوء على الروابط الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة إذ تربط بينهما شبكةٌ واسعة من العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية الممتدة عبر التاريخ في قلب الخليج العربي.

في حين يستعرض الفيلم الوثائقي "قارب من العصر البرونزي يبحر مجددًا" الأساليب القديمة التي استخدمها سكان المنطقة في صناعة القوارب التقليدية التي تُعد رمزًا للتراث البحري.