"ستاندرد تشارترد" يطلق من الإمارات خدمة إصدار واسترداد عملة "USDC" الرقمية

دبي في 2 يوليو /وام/ أعلن ستاندرد تشارترد، اليوم، إطلاق أول خدمة متكاملة لإصدار واسترداد عملة "USDC" الرقمية، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة سيركل المصدرة للعملة والمدرجة في بورصة نيويورك.

وستتوافر هذه الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المؤهلين من فئة الشركات والمؤسسات عبر عمليات ستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز موقع دولة الإمارات الريادي مركزا عالميا للأنشطة المنظمة في مجال الأصول الرقمية، ويمثل المرحلة الأولى من إستراتيجية ستاندرد تشارترد العالمية الأوسع في مجال العملات المستقرة.

ويعتزم البنك توسيع نطاق هذه الخدمة إلى أسواق إضافية بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وجاهزية الأسواق.

ويجعل هذا الإطلاق من ستاندرد تشارترد أول بنك عالمي مُصنَّف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية "G-SIB" مرخص لتوفير فرصة وصول متكامل لخدمات إصدار واسترداد عملة "USDC" الرقمية وذلك من خلال تجربة موحدة للانضمام والحصول على الخدمة، دون الحاجة إلى فتح حسابات مباشرة لدى شركة سيركل.

وتوفر هذه الخدمة للمؤسسات القدرة على نقل القيمة بسلاسة بين المنظومات المالية التقليدية والرقمية بسرعة أكبر وشفافية أعلى، وذلك من خلال الربط بين الخدمات المصرفية التقليدية والبنية التحتية للأصول الرقمية وشبكات البلوك تشين العامة.

وتدعم هذه الخدمة مجموعة من الاستخدامات المؤسسية، بما في ذلك التسوية على شبكات البلوك تشين، وإدارة الخزينة، وإدارة السيولة، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة لدعم المدفوعات مستقبلا.

وسيجمع ستاندرد تشارترد، من خلال دمج خدمات الوصول إلى عملة "USDC" الرقمية بشكل مباشر ضمن المنصة المؤسسية للبنك، بين الخدمات المصرفية، وحفظ الأصول، وخدمات الأصول الرقمية ضمن عرضٍ متكامل، يُقدَّم وفق أعلى معايير إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة التي تُميز المؤسسات المالية الدولية الرائدة.

ويعكس هذا الإعلان تنامي الطلب من المؤسسات المالية والشركات على بنية تحتية للعملات المستقرة تخضع للأطر للتنظيمية وتتيح لهم فرصة استخدام العملات المستقرة في مجموعة واسعة من الأنشطة المالية، بما في ذلك المدفوعات، وإدارة الخزينة، والتسوية، وإدارة السيولة، والمشاركة في أسواق الأصول الرقمية.

وقال روبرتو هورنويغ، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في ستاندرد تشارترد، إن الأصول الرقمية أصبحت عنصراً متزايد الأهمية في البنية التحتية المالية العالمية، وإن الإنجاز الحالي يكمن في توسيع نطاق مشاركة المؤسسات في أسواق الأصول الرقمية من خلال الأطر الرقابية والضوابط والإشراف التنظيمي التي أرست أسس الثقة في الأسواق المالية العالمية.

من جانبه قال كاش رزاقي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سيركل، إن الشركة تساعد المؤسسات على الاستفادة من فرص جديدة لاستخدام عملة "USDC" الرقمية عبر المدفوعات والتسويات وعمليات الخزينة، من خلال دمج البنية التحتية المُنظمة للعملات المستقرة التي توفرها ضمن المنصة المصرفية العالمية لستاندرد تشارترد، مع الحفاظ على معايير الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر التي تتوقعها.