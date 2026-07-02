وفد من المشاركين بـ "برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة " يزور كهرباء ومياه دبي

دبي في 2 يوليو/ وام/ أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الفريق الناجح هو الذي يتمتع بالإخلاص والطموح والتفاني، مشيراً إلى أن القيادة الناجحة تقوم على رؤية واضحة، واستراتيجيات فاعلة، وخطط مرنة تستجيب للمتغيرات.

جاء ذلك خلال لقاء الطاير بالمقر الرئيسي الجديد للهيئة عددا من المشاركين في "برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة" الذي أطلقه مجلس محمد بن حمد الشرقي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إطار زيارته للهيئة.

يهدف البرنامج الذي يضم 25 مشاركاً إلى إعداد جيل جديد من القيادات الحكومية القادرة على التكيف مع المتغيرات، والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وسيناريوهات المستقبل، من خلال تقديم نظرة متعمقة عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في القيادة وصناعة الإنسان.

وقال الطائر إن الهيئة أصبحت مصنعاً للقيادات التنفيذية في دبي حيث تقلد أكثر من 20 من خريجيها مناصب حكومية عليا على المستويين المحلي والاتحادي، مشيراً إلى وجود كوادر وطنية فنية مؤهلة في مختلف المجالات، منهم خبراء في الطاقة الشمسية، وخبراء يصنعون الأقمار الاصطناعية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

واستعرض معاليه تجارب قيادية فريدة عايشها شخصياً، مستخلصاً منها الدروس والعبر للمشاركين في البرنامج.

وأكد أن الإخلاص للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، والاستعانة بالخبرات الخارجية في حال عدم توفر الخبرات الوطنية، وتطوير الكفاءات الوطنية، واعتماد التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة المستمرة من الإدارة العليا، كلها أسس ضرورية لتحقيق النجاح والتميز والريادة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري ، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن الزيارات الميدانية تمثل ركيزة أساسية في المنهج التعليمي والتدريبي الذي تنتهجه الكلية، كونها تعزز التكامل بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، وتفتح أمام المنتسبين آفاقاً أوسع لفهم نماذج النجاح الوطنية واستلهامها في بيئات العمل المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات الكلية في إعداد قيادات قادرة على مواكبة متغيرات التنمية.

ووصف هيئة كهرباء ومياه دبي بأنها نموذج يحتذى في مجالات الريادة الحكومية والابتكار والاستدامة ويسهم الاطلاع على تجربتها المتقدمة في إثراء معارف منتسبي برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة، ومنحهم تصوراً عملياً حول آليات تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى منجزات واقعية مؤثرة.

ونوه إلى حرص الكلية، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع مجلس محمد بن حمد الشرقي، على تمكين قادة المستقبل من امتلاك المهارات والخبرات التي تؤهلهم لقيادة مسارات التطوير في المرحلة المقبلة بكفاءة عالية، مستلهمين النهج الوطني في بناء الإنسان وتعزيز منظومة التميز الحكومي.