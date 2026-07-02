تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية يختتم نسخته الثانية الأحد المقبل

رأس الخيمة في 2 يوليو / وام / تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تُختتم يوم الأحد المقبل منافسات النسخة الثانية من "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية" الذى انطلق مطلع العام الجاري وشهد مشاركة واسعة من أبناء الإمارة من الفئة العمرية بين 13 و30 عاماً، في واحدة من أبرز المبادرات الرياضية الهادفة إلى نشر ثقافة اللياقة البدنية وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

ويشهد اليوم الختامي تتويج الفائزين في حفل ختامي يقام برعاية سمو ولي عهد رأس الخيمة، وسط أجواء رياضية واحتفالية مميزة.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية، يحصل بموجبها صاحب المركز الأول على 50 ألف درهم، والثاني على 49 ألف درهم، والثالث على 48 ألف درهم، فيما تتدرج الجوائز حتى المركز العشرين الذي ينال 31 ألف درهم، تأكيداً لحرص المبادرة على تحفيز المشاركين وتكريم تميزهم وإنجازاتهم.

وقال فيصل الغيص رئيس اللجنة المنظمة لتحدي رأس الخيمة للياقة البدنية إن النسخة الثانية من التحدي جسدت رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة الرياضة وتعزيز جودة الحياة، مؤكداً أن الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، كانا الركيزة الأساسية لما حققته المبادرة من نجاح وإقبال واسع من مختلف الفئات العمرية.

وأعرب الغيص عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على رعايته الكريمة واهتمامه المستمر بتمكين الشباب ودعم المبادرات الرياضية والمجتمعية، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية كإحدى المبادرات الرائدة في الإمارة.

يهدف التحدي إلى ترسيخ ثقافة الرياضة واللياقة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، بما يسهم في رفع الجاهزية البدنية وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب غرس روح التحدي والمنافسة الإيجابية بين الشباب.