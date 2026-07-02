شرطة دبي تطلق غداً برنامجها الصيفي الطلابي بمشاركة 1400 طالب وطالبة من 31 جنسية

دبي في 2 يوليو / وام / تنطلق غداً "الجمعة" فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي 2026 الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ويستمر حتى 30 يوليو الجاري، بمشاركة 1400 طالب وطالبة من مختلف الأعمار يمثلون 31 جنسية من 130 مدرسة حكومية وخاصة، وذلك تحت شعار “صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة”.

يُنظم البرنامج الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي، إلى جانب عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد ناصر حميد الزري نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد عيسى أحمد سالم مدير مركز شرطة المرقبات ممثل الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد علي عبيد البدواوي نائب مدير مركز شرطة حتا، والعقيد خالد الحمادي مدير إدارة البحث والإنقاذ، والدكتورة صالحة حميد خليفة مدير إدارة جودة الحياة في وزارة التربية والتعليم، وعامر المدني مدير إدارة تمكين الطلبة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعدد من الضباط.

وأكد العميد ناصر حميد الزري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية للطلبة بما يسهم في استثمار أوقاتهم، وتعزيز الانتماء للهوية الوطنية، وترسيخ احترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء، وإعداد جيل يتمتع بالوعي والثقافة في التعامل مع مختلف المخاطر بمسؤولية، مشيراً إلى أن التدريب العسكري في نسخة هذا العام سيُطبق بأساليب جديدة ومبتكرة تراعي مختلف الأعمار والمستويات.

من جانبه، أشاد عامر المدني بالشراكة بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية والقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز حماية الدولي، مؤكداً أن برامج الدورات الصيفية تمثل نموذجاً وطنياً يسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز القيم الإماراتية لديهم.

بدوره، أكد العميد عيسى أحمد سالم أن بناء شخصية الطالب يتطلب تكامل جهود مختلف المؤسسات وفق أسس علمية تسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والقيادة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمراكز الشرطة ستنظم زيارات ميدانية لطلبة الدورات الصيفية ضمن برنامج “ضابط المستقبل” للتعريف بطبيعة عمل مراكز الشرطة وتعزيز شعور الطلبة بالأمن والأمان.

وأوضح العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري أن البرنامج سيُنفذ عبر 12 مركزاً تدريبياً، تشمل ثمانية مراكز للدورات الشاملة التي تتضمن التدريب الرياضي والعسكري، والمحاضرات التوعوية، والورش التدريبية، والزيارات الميدانية، في مجمع زايد التعليمي بعود المطينة والخوانيج والورقاء والبرشاء شمال والبرشاء جنوب، إضافة إلى مدرستي أسماء بنت النعمان وحتا، فيما خُصصت خمسة مراكز للدورات التخصصية في مجالات الغوص، والسباحة، والمستجيب الأمني الصغير (901)، والمتحري الواعد، وقادة المستقبل.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضاً عدداً من البرامج المساندة، منها رعاية الخيل، ورعاية الكلاب البوليسية، وبرنامج قادة المستقبل، وقيادة الدراجات المائية، وقيادة الدراجات الهوائية، وزيارة مكتبة حتا، ومركز الشرطة الذكي في حتا.

واستعرض المعمري نتائج البرنامج الصيفي لعام 2025، موضحاً أنه شهد مشاركة 1136 طالباً وطالبة من 31 جنسية، بينهم 633 ذكراً و503 إناث، ينتمون إلى 52 مدرسة حكومية و29 مدرسة خاصة، ويمثلون 58 منطقة سكنية في إمارة دبي، منهم 816 طالباً وطالبة من المواطنين و320 من المقيمين، فيما نُفذت البرامج التدريبية في 21 مركزاً تدريبياً.

وتوجه العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين، مثمناً دعمهم المتواصل الذي أسهم في استدامة البرامج الصيفية وتطويرها، من خلال توفير مقار التدريب، ووسائل النقل، والمدربين المتخصصين، وتنفيذ البرامج والفعاليات التخصصية بما يعزز جودة مخرجات البرنامج ويحقق أهدافه التربوية والتوعوية.