"خيرية الشارقة" تعزز مساهمتها في برنامج “خطوة أمل” لدعم مصابي غزة بالتعاون مع “الفارس الشهم 3”

الشارقة في 2 يوليو/وام/ أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة تعزيز مساهمتها في برنامج “خطوة أمل”، الذي يُنفذ بالتنسيق مع عملية الفارس الشهم 3، ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي هذا الدعم امتداداً لبرنامج “خطوة أمل” الهادف إلى تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة تأهيل المصابين مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة، بما يسهم في استعادة قدرتهم على الحركة وتمكينهم من العودة إلى ممارسة حياتهم اليومية، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعافي واستعادة الأمل.

يُنفذ البرنامج عبر المستشفى الإماراتي العائم في العريش وتشمل خدماته تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والتأهيل الطبي، مع العمل على توسيع نطاق المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المصابين.

وأكد محمد الشريف، المتحدث الرسمي باسم عملية “الفارس الشهم 3”، أن مبادرة “تراحم من أجل غزة” انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في نوفمبر عام 2023، بهدف دعم الأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.

وأشار إلى أن دعم جمعية الشارقة الخيرية لبرنامج “خطوة أمل” سيسهم في توفير 50 طرفاً صناعياً لـ50 مستفيداً من المصابين الذين استكملوا الفحوصات الطبية اللازمة، بما يسهم في تسهيل حياتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت إلى أن إجمالي المساعدات المقدمة عبر عملية “الفارس الشهم 3” تجاوز 46% من إجمالي المساعدات الدولية التي وصلت إلى قطاع غزة، بقيمة بلغت نحو 3.1 مليار دولار، وبحمولة تجاوزت 125 ألف طن من مختلف أنواع المساعدات الإنسانية.

من جانبه، أكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، استمرار دولة الإمارات في نهجها الإنساني لدعم المحتاجين حول العالم، مشيراً إلى أن الجمعية تواصل دعمها للأشقاء في قطاع غزة انطلاقاً من قيم العطاء والتكافل التي أرستها القيادة الرشيدة.

وقال إن الجمعية تسهم في برنامج “خطوة أمل” بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر تخصيص 20 مليون درهم بدعم من المحسنين والمتبرعين في الدولة، بهدف تخفيف معاناة الأشقاء في غزة، لا سيما من ذوي الإعاقة ومبتوري الأطراف.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد مصطفى، أحد المختصين والمتطوعين من شركة OTB Orthopädie Technik Berlin⁠ المتعاونة مع هيئة زايد لأصحاب الهمم وعملية “الفارس الشهم 3”، أن الفرق الطبية والفنية تمكنت من تسليم 45 طرفاً صناعياً لمصابين يعانون من بتر في الأطراف العلوية والسفلية.

وأشار إلى أن النتائج الأولية للبرنامج أظهرت نجاحاً ملموساً في تمكين المستفيدين من استعادة استقلاليتهم والاندماج مجدداً في المجتمع، بما يعزز فرصهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية ويجسد الأثر الإنساني العميق للمبادرة