"دائرة السياحة والثقافة والإعلام" في عجمان تعيّن مكتباً تمثيلياً لها في الصين

عجمان في 2 يوليو/وام/ أعلنت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تعيين شركة Hunan Overseas Travel Co., Ltd. لتكون مكتبًا تمثيلياً رسمياً لها في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في خطوة نوعية ضمن جهود الدائرة لترسيخ حضورها في السوق الصينية، أحد أكبر الأسواق المصدرة للسياح عالمياً، عبر توسيع شبكة شراكاتها مع كبرى الجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة، واستقطاب المزيد من الزوار.

يأتي هذا التعيين تتويجاً للجولة الترويجية التي نظمتها الدائرة مؤخراً في جمهورية الصين الشعبية، وشهدت سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار منظمي الرحلات وشركات السفر والجهات المعنية بقطاع السياحة، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يدعم جهود الدائرة الهادفة إلى تنويع الأسواق السياحية وتعزيز تنافسية عجمان على الساحة الدولية.

وتم توقيع اتفاقية تعيين المكتب التمثيلي بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وتشونغ ليان، المدير العام لشركة Hunan Overseas Travel Co., Ltd.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى المكتب تنفيذ منظومة متكاملة من أعمال الترويج والتسويق للإمارة في السوق الصينية، تشمل إدارة المنصات الرقمية، وإنتاج المحتوى السياحي باللغة الصينية، وتنفيذ الحملات التسويقية، والتنسيق مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات، إلى جانب تطوير المبادرات المشتركة التي تسهم في تعزيز نفاذ الإمارة إلى الصين وترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً مفضلة لدى المسافر الصيني.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي أن تعيين المكتب التمثيلي يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى توسيع انتشار الإمارة في الأسواق السياحية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين.

وقال سعادته: "يمثل تعيين مكتبنا التمثيلي في جمهورية الصين الشعبية امتداداً للنتائج الإيجابية التي حققتها جولتنا الترويجية الأخيرة، والتي لمسنا خلالها اهتماماً متزايداً بإمارة عجمان وما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية وتجارب أصيلة تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار".

وأضاف: "نتطلع عبر هذه الشراكة إلى بناء حضور مستدام في السوق الصينية، وتعزيز التعاون مع شركائنا، وتقديم حملات ومبادرات مبتكرة تُبرز هوية الإمارة وتنوع منتجاتها السياحية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار ودعم نمو القطاع السياحي."

من جانبها، أعربت تشونغ ليان عن اعتزازها بهذه الشراكة، مؤكدة أن إمارة عجمان تمتلك مقومات سياحية وثقافية متميزة تؤهلها لتعزيز بصمتها في السوق الصينية. وقالت: "نفخر باختيارنا مكتباً تمثيلياً لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان في جمهورية الصين الشعبية، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا وشبكة علاقاتنا الواسعة للتعريف بالإمارة لدى المسافر الصيني، وبناء شراكات فاعلة مع شركات السفر ومنظمي الرحلات، وتنفيذ حملات تسويقية مبتكرة تسهم في تعزيز الوعي بالمقومات السياحية والثقافية التي تتميز بها عجمان، وترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً متميزة في المنطقة".

يجسد هذا التعيين التزام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان بتوسيع نظاق أعمالها في الأسواق السياحية الواعدة، وبناء شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي، ويعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية وثقافية متكاملة على المستويين الإقليمي والدولي.

تُعد شركة Hunan Overseas Travel Co., Ltd. في مقاطعة هونان من بين أكبر خمس شركات سياحية في الصين، إذ تمتلك شبكة تضم أكثر من 100 فرع و32 شركة تابعة، إلى جانب خبرة واسعة في تنفيذ الحملات الترويجية، وإدارة المشاريع السياحية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات السياحية داخل الصين وخارجها.