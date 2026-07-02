اللجنة العليا لتعداد عجمان تستعرض تقدم أعمال التنسيق مع الجهات الحكومية

عجمان في 2 يوليو /وام/ ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، رئيس اللجنة العليا لتعداد عجمان، الاجتماع الثاني للجنة، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع التعداد واستعراض نتائج تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، والوقوف على مستوى التقدم في الأعمال التحضيرية للمشروع.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن تعداد عجمان يعد مشروعا استراتيجيا يعزز منظومة التخطيط وصنع القرار، من خلال توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تدعم إعداد السياسات والخطط التنموية، وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، مشددا على أهمية استمرار تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الإحصائية وأفضل الممارسات الدولية.

واستعرضت اللجنة نتائج تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعها الأول، وما تحقق من تقدم في أعمال التنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال تكامل السجلات الإدارية مع بيانات التعداد، ومتابعة تحديث وتحسين جودة السجلات الإدارية الخاصة بالمباني والمساكن والمنشآت والأفراد، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة تدعم تنفيذ تعداد يعتمد على أحدث المنهجيات الإحصائية والتقنيات الرقمية.

واطلعت اللجنة على أبرز الملاحظات الفنية والإجراءات المتخذة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن رفع جودة البيانات وتعزيز جاهزية المشروع للمراحل المقبلة.

وناقشت اللجنة أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي المزمع توظيفها في مختلف مراحل تنفيذ التعداد، ابتداءً من التخطيط وإدارة العمليات الميدانية، مرورا بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، وصولاً إلى إنتاج المؤشرات الإحصائية ونشر النتائج، بما يعزز جودة البيانات، ويرفع كفاءة العمليات الإحصائية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، أن المركز يواصل تنفيذ خطة التعداد وفق منهجية إحصائية حديثة تقوم على تكامل السجلات الإدارية مع بيانات التعداد، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل المشروع، بما يعزز دقة البيانات وموثوقيتها، ويرفع كفاءة التنفيذ، ويدعم توجهات حكومة عجمان في التحول الرقمي والاعتماد على البيانات في صنع القرار.

وأضافت أن المركز يواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات المشروع، وتطوير جودة السجلات الإدارية، وتطبيق أحدث المنهجيات الإحصائية، بما يضمن توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموثوقة تلبي احتياجات متخذي القرار، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة عجمان.

وأكدت اللجنة، في ختام اجتماعها، أهمية مواصلة تنفيذ التوصيات وفق الخطط الزمنية المعتمدة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتسريع استكمال متطلبات تكامل السجلات الإدارية، والاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إنجاز مشروع التعداد وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ويعزز مكانة إمارة عجمان في ‏تطور العمل الإحصائي في الإمارة.