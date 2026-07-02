" برنامج إتقان"يرفع أداء 86 % من مدارس الشارقة الخاصة

الشارقة في 2 يوليو/وام/ أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج الدورة الرابعة من برنامج «إتقان» للعام الدراسي 2025-2026 والذي يعد أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى رفع جودة التعليم في المدارس الخاصة بالإمارة وتعزيز كفاءة الأداء المدرسي وفق معايير الجودة وأفضل الممارسات التعليمية العالمية.

شملت هذه الدورة تقييم أداء 31 مدرسة خاصة مثلت 9 مناهج تعليمية مختلفة من أصل 127 مدرسة في الإمارة تضم ما مجموعه 39,664 طالباً وطالبة .

وركّزت أعمال المراجعة في هذه الدورة على المدارس التي حصلت سابقاً على مستوى «جيد» بعد استكمال فترة العامين المحددة لإعادة التقييم بهدف قياس استدامة التحسين والتأكد من تطور المخرجات التعليمية.

وكشفت النتائج التراكمية لبرنامج «إتقان» خلال دوراته الأعوام الدراسية الأربعة 2022-2023 و2023-2024 و2024-2025 و2025-2026 عن تحسن وتطور ملحوظ في أداء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة بعدما تمكنت 86% من المدارس من رفع مستويات أدائها مقارنة بنتائج التقييم السابقة خلال عامي 2018 و2019.

وعلى مستوى التصنيفات النهائية بعد استكمال الدورة الرابعة تبين أن جميع المدارس الخاصة في الإمارة (127 مدرسة) تقدم تعليمًا مقبولًا أو أفضل بواقع مدرسة واحدة حصلت على مستوى «متميز» و19 مدرسة في مستوى «جيد جداً» و77 مدرسة في مستوى «جيد» و30 مدرسة في مستوى «مقبول» دون تسجيل أي مدرسة ضمن مستويي «ضعيف» أو «ضعيف جداً».

وضمن نتائج الدورة الرابعة حصلت خمس مدارس على مستوى «جيد جداً» و24 مدرسة على مستوى «جيد» ومدرستان على مستوى «مقبول» مع استمرار 21 مدرسة في الحفاظ على مستوى «جيد» إلى جانب إدراج خمس مدارس جديدة ضمن نطاق المراجعة حصلت ثلاث منها على «جيد» ومدرستان على «مقبول» دون تسجيل أي مدرسة ضمن مستويي «ضعيف» أو «ضعيف جداً»

وعكست هذه النتائج أثراً مباشراً على الطلبة إذ أظهرت البيانات أن 184,503 طلاب وطالبات ما يعادل نحو 87% من إجمالي طلبة المدارس التي شملتها المراجعة والبالغ عددهم 213,223 يتلقون تعليماً بمستوى «جيد» أو أفضل في حين يتلقى 28,720 طالباً وطالبة تعليماً بمستوى «مقبول» دون وجود أي طلبة في مدارس مصنفة ضمن المستويين «ضعيف» أو «ضعيف جداً»

كما ارتفع عدد الطلبة الذين يتلقون تعليماً بمستوى "جيد" أو أفضل من 25,351 طالباً وطالبة خلال عامي 2018 و2019 إلى 184,503 طالباً وطالبة بعد استكمال الدورة الرابعة من برنامج "إتقان" في حين انخفض عدد الطلبة الذين يتلقون تعليماً دون مستوى "جيد" من 146,539 إلى 28,720 طالباً وطالبة خلال الفترة نفسها مما يعكس الأثر الإيجابي للبرنامج في الارتقاء بمخرجات التعليم وجودته.

وأكد علي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن النتائج التي حققها برنامج «إتقان» تعكس تقدماً نوعياً في أداء قطاع التعليم الخاص في الإمارة وتؤكد فاعلية الجهود المشتركة في رفع جودة التعليم وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.

وهنأ الحوسني المدارس التي أظهرت تطوراً في مستويات أدائها مشيداً بما تبذله من جهود في تطوير الممارسات التعليمية ورفع كفاءة المخرجات بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة نحو تعليم عالي الجودة مشيرا إلى أن ما تحقق من نتائج يمثل مؤشراً واضحاً على نجاح منظومة التقييم والتحسين في دعم التطوير المدرسي ورفع مستويات الأداء.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن النتائج الإيجابية تعكس فاعلية منظومة التحسين المستمر مشيرةً إلى أن فرق العمل قدمت دعماً فنياً وتربوياً للمدارس لتعزيز جودة الممارسات التعليمية والقيادية موضحة أن هذه النتائج تعكس أيضا الجهود المشتركة التي بذلتها القيادات المدرسية والمعلمون والطلبة وأولياء الأمور إلى جانب فرق العمل في هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم.

وثمنت تعاون جميع الأطراف في إنجاح عمليات المراجعة والتقييم وفق أعلى معايير الحياد والدقة موضحة أن المرحلة المقبلة ستواصل التركيز على برامج الدعم والتطوير المهني والزيارات الميدانية بما يضمن استدامة التحسن ورفع مستويات الأداء وفق مستهدفات الهيئة ورؤية الإمارة.

وأشارت إلى أن عملية التقييم شملت تحليل استطلاعات رأي واسعة شارك بها نحو 12 ألف ولي أمر و 2000 معلم وما يقارب 14 ألف طالب بما عزز دقة النتائج وعمق التقييم وفهم توقعات المجتمع المدرسي.