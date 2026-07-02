دبي تصدر الترخيص الخمسين لمزودي خدمات الأصول الافتراضية

دبي في 2 يوليو/وام/ أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية "VARA" اليوم، إصدار الترخيص الخمسين لمزودي خدمات الأصول الافتراضية "VASP"، في محطة تعكس النمو المتواصل والنضج المتزايد لسوق الأصول الافتراضية المُنظمة في إمارة دبي.

مُنح الترخيص لشركة ترايب توكنيزيشن "Tribe Tokenisation FZE"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إلى 50 مزوداً، في تأكيد على النمو المستمر الذي تشهده منظومة الأصول الافتراضية في دبي وترسخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لهذا القطاع.

ومنذ تأسيسها في عام 2022، أرست سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إطاراً تنظيمياً متكاملاً ومخصصاً لقطاع الأصول الافتراضية في إمارة دبي.

وتضم السوق المُنظمة حاليا شركات تعمل وفق نماذج أعمال متنوعة، وتقدم طيفاً واسعاً من الخدمات التي تغطي سلسلة القيمة لقطاع الأصول الافتراضية بالكامل.

ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على نمو الجهات المرخَصَة فحسب، بل تكمن أيضاً فيما يعكسه من ثقة متنامية في البيئة التنظيمية التي توفرها دبي؛ إذ اختارت جميع الشركات الحاصلة على الترخيص تأسيس عملياتها المنظمة في الإمارة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال استحداث وظائف نوعية، واستقطاب الاستثمارات التقنية، وتوسيع الحضور المؤسسي، وزيادة الطلب على الخدمات المهنية المحلية، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وترسيخ قدرات الأسواق المالية.

وأوضحت "سلطة تنظيم الأصول الافتراضية " أن نهجها يرتكز على قناعة راسخة بأن الأطر التنظيمية الواضحة تشكل أساساً للنمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى أن وضوح القواعد التنظيمية يمنح الشركات الجادة الثقة للاستثمار والتوسع وممارسة أعمالها بمسؤولية، ويعزز في الوقت نفسه حماية المتعاملين، ويحافظ على نزاهة الأسواق، ويرسخ الثقة طويلة الأمد في القطاع.

ويستند إطار الترخيص لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إلى تقييم شامل للمتقدمين يتضمن عدداً من الجوانب الرئيسة، من بينها الحوكمة، وهيكل الملكية، والمرونة المالية، والقدرات التشغيلية، والتقنيات المستخدمة، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والامتثال، وضوابط مكافحة غسل الأموال، وتظل الجهات المرخَصة خاضعة لإشراف رقابي مستمر، مع التزامها الدائم باستيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية ذات الصلة.

ويمثل إصدار الترخيص الخمسين خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا موثوقا للأصول الافتراضية.

وسيُدرج اسم شركة "ترايب توكنيزيشن" ضمن السجل العام لمزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والذي يمثل مرجعاً رسمياً يتيح للمتعاملين والمشاركين في السوق التحقق من الوضع التنظيمي للشركات العاملة في قطاع الأصول الافتراضية داخل إمارة دبي أو انطلاقاً منها.