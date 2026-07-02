الشارقة لإدارة الأصول ونادي الشارقة للدراجات يعززان شراكتهما

الشارقة في 2 يوليو / وام / وقّعت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع نادي الشارقة للدراجات بهدف إرساء إطار استراتيجي للتعاون بما يسهم في دعم وتطوير رياضة الدراجات وتعزيز المبادرات الرياضية والمجتمعية وترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً رائدةً في الرياضة والتنمية المستدامة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الشيخ سعود بن محمد القاسمي نائب رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول و الشيخ راشد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات و سالم المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي و قطاع تجربة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وممثلي الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية ودعم الفعاليات والبطولات الرياضية واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في المشاريع الرياضية بما يحقق قيمة مضافة للطرفين ويسهم في نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط.

وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي : "تأتي هذه الشراكة امتدادًا لنهج الشارقة لإدارة الأصول في بناء شراكات استراتيجية ونوعية تدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتعكس التزام الشركة بالاستثمار في المبادرات ذات الأثر المجتمعي بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً رائدةً في الرياضة والتنمية".

وأضاف أن مذكرة التفاهم تعد محطة جديدة لتطوير رياضة الدراجات من خلال دعم البطولات والبرامج المتخصصة وصقل المواهب الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحفز تبني أنماط حياة صحية ويحقق قيمة مستدامة للقطاع الرياضي.

من جانبه قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي : "تشكل هذه الشراكة انطلاقة نوعية للنادي في بداية مسيرته وتمثل دعمًا استراتيجيًا لتحقيق رؤيته في بناء منظومة رياضية رائدة لرياضة الدراجات معربا عن اعتزازه بانضمام شركة الشارقة لإدارة الأصول راعيًا رئيسيًا ورسميًا للنادي .

وأكد أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة لإطلاق المبادرات والبرامج النوعية واستضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات واكتشاف ورعاية المواهب الوطنية بما يسهم في نشر ثقافة رياضة الدراجات وترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزًا إقليميًا رائدًا لرياضة الدراجات، وتحقيق أثر مجتمعي مستدام .

و بموجب مذكرة التفاهم تعتمد شركة الشارقة لإدارة الأصول راعيًا رئيسيًا ورسميًا لنادي الشارقة للدراجات في خطوة تعكس التزامها بدعم القطاع الرياضي وتعزيز دورها في تمكين المبادرات المجتمعية والتنموية انطلاقًا من مسؤوليتها المؤسسية ورؤيتها في الاستثمار في القطاعات ذات الأثر المستدام.

كما تنص المذكرة على التعاون في دعم ورعاية البطولات والفعاليات والبرامج والمبادرات المرتبطة برياضة الدراجات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى جانب استكشاف فرص التعاون في المشاريع الرياضية التي تسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الاستدامة وتحقيق قيمة مضافة للطرفين.

وتشكل مذكرة التفاهم إطارًا عامًا للتعاون بين الجانبين على أن يتم الاتفاق بصورة منفصلة على الجوانب التنفيذية والمالية والتشغيلية الخاصة بكل مشروع أو فعالية مستقبلية بما يضمن تحقيق مستهدفات الشراكة وتعظيم أثرها الرياضي والمجتمعي.