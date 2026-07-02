جائزة "شمس للمحتوى العربي" تفتح باب المشاركة بدورتها الـ3

الشارقة في 2 يوليو / وام / أعلنت مدينة الشارقة للإعلام " شمس " فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من "جائزة شمس للمحتوى العربي" للمبدعين وصناع المحتوى والإعلاميين في العالم العربي وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المواهب العربية وتعزيز جودة المحتوى العربي والإبداع الإعلامي على مختلف المنصات.

تأتي الجائزة ضمن المبادرات النوعية التي أطلقتها "شمس" بهدف الاحتفاء بالمبدعين وتوفير منصة تنافسية تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المحتوى والإنتاج الفني وتسهم في دعم الطاقات العربية الشابة وتمكينها من الوصول إلى مستويات احترافية إقليمية وعالمية.

وقال راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام " شمس " إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية الجائزة في مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى وتعزيز شمولية الجائزة لمختلف أشكال الإبداع وتواصل جائزة شمس للمحتوى العربي ترسيخ مكانتها منصة داعمة للمبدعين وصناع المحتوى في العالم العربي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم الثقافة والإبداع وتمكين الكفاءات العربية ونسعى من خلال هذه الدورة إلى مواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي والإنتاج الفني ويأتي استحداث الفئات الجديدة ليعكس هذا التوجه ويجسد حرصنا على تنويع مجالات الجائزة بما يلبي تطورات صناعة المحتوى واحتياجات الجمهور العربي.

وأضاف :"نؤمن في شمس بأن المحتوى العربي يمتلك إمكانيات كبيرة للمنافسة عالمياً لذلك نحرص على توفير بيئة تحتفي بالإبداع وتمنح المبدعين فرصة حقيقية لإبراز أعمالهم وفق أعلى المعايير المهنية والفنية".

واستحدثت الجائزة ثلاث فئات جديدة في دورتها لعام 2026 منها أفضل كاتب سيناريو مسلسل و أفضل موسيقى تصويرية لمسلسل أو فيلم و أفضل إعلان إبداعي بالإضافة إلى أفضل فيلم قصير و أفضل فيديو بالذكاء الاصطناعي و أفضل صانع محتوى وأفضل بودكاست إلى جانب جائزتي أفضل ممثل لعام 2026 وأفضل ممثلة لعام 2026 بما يعكس تنوع الفئات المستهدفة بين الإنتاج الدرامي وصناعة المحتوى والإبداع الرقمي والأداء الفني، ومواكبة أحدث تطورات القطاع الإعلامي العربي.

وابتداءً من اليوم يمكن المشاركة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجائزة عبر الرابط www.shamsaward.ae على أن يُغلق باب التقديم في 1 أكتوبر 2026

وتعتمد عملية التقييم على مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل جودة الفكرة والابتكار والتأثير الثقافي والاجتماعي والتميز الفني والتقني إضافة إلى الالتزام بالقيم الإيجابية للمحتوى العربي.

وتتولى لجان تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمبدعين في مجالات الإعلام والإنتاج الفني مراجعة المشاركات واختيار الأعمال الفائزة وفق أعلى المعايير المهنية.