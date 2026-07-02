سلطان بن أحمد القاسمي يشهد إطلاق مكتبة الفيديو الرقمية ومحرك الذكاء الاصطناعي لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

الشارقة في 2 يوليو/وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم إطلاق مكتبة الفيديو الرقمية ومحرك الذكاء الاصطناعي، واطلع على أبرز إنجازات وأداء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في الإنتاج والمحتوى والشراكات والنمو الجماهيري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الهيئة، بحضور محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومديري القنوات والإذاعات، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة.

وأشاد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بجهود العاملين في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مؤكداً أن الهيئة تمثل إحدى الركائز الإعلامية في الإمارة، وتعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعكس صورة وتوجهات إمارة الشارقة ورسالتها الحضارية والثقافية، وتسهم في إبراز منجزاتها ومبادراتها التنموية، وذلك من خلال محتوى إعلامي مهني يرسخ الهوية الوطنية ويعزز القيم الثقافية والإنسانية التي تتبناها الإمارة، ويواكب تطلعاتها في بناء إعلام مؤثر ومسؤول.

وثمّن سموه مستوى التعاون والتكامل بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية، مؤكداً أن هذا التنسيق يعزز دور الهيئة بوصفها حلقة وصل فاعلة بين الجهات الرسمية والمجتمع، بما يسهم في إيصال الرسائل والمبادرات وصوت أفراد المجتمع بمهنية وشفافية.

وأشاد سموه بنوعية البرامج التي تقدمها الهيئة، وما تتميز به من جودة وتنوع، وحرصها على تقديم محتوى هادف يثري المشاهد والمستمع بالمعرفة، إلى جانب خططها الطموحة للتوسع والتطور ما ينعكس على جودة المحتوى المقدم.

وشهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إطلاق مكتبة الفيديو الرقمية ومحرك الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتعمل بالذكاء الاصطناعي حيث تحول الأرشيف من أصل إعلامي تقليدي إلى منظومة ذكية قابلة للبحث، وتضم المكتبة أكثر من 120 ألف أصل إعلامي منذ عام 1989م، وتتمتع بمزايا عديدة منها التعرف الذكي على الوجوه، والتفريغ والترجمة التلقائية، وبنية تحتية قوية لأداء عدة مهام محددة ضمن منظومة موحدة متكاملة، على أن تكون متاحة لأفراد المجتمع والجهات الحكومية والشركات الخاصة.

واستعرض الاجتماع محاور التطوير لقناة الشارقة والساعية إلى رفع جودة الإنتاج المحلي، وتطوير المحتوى المقدم، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وتوظيف التقنيات الحديثة، إضافة إلى باقة البرامج المتنوعة ما بين برامج حوارية وتراثية وثقافية، والشراكات البرامجية مع الجهات الحكومية، وتغطيات الأحداث والفعاليات الكبرى، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج التلفزيونية.

وتطرق الاجتماع إلى برامج قناة الشارقة الرياضية التي تصل إلى أكثر من 25 برنامجاً متنوعاً، تعكس من خلالها هوية إمارة الشارقة العربية والإسلامية، وبرامج للناشئة، ورياضة المرأة، وذوي الإعاقة، إلى جانب تغطيات خاصة لجميع الألعاب في أندية الشارقة، وتغطية البطولات المحلية، وعدد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية، ومباريات ودية عالمية، إضافة إلى تنوع منصات البث للقناة من خلال شاشات التلفاز أو منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيق مرايا، ونجاح تجربة النقل الخارجي دون عربة النقل، مما عزز من القدرة على نقل العديد من الأحداث في ذات الوقت، وتقليل الكادر الفني، الأمر الذي مكّن القناة من تحقيق 212 مليون مشاهدة خلال النصف الأول من عام 2026م.

وتناول تقرير قناة الشرقية من كلباء أبرز الأرقام والإحصائيات التي حققتها القناة حيث تمتلك 22 موظفا من القيادات الوطنية الشابة وتدريب أكثر من 125 طالبا بالتعاون مع الجهات الحكومية، إضافة إلى مبادرات القناة في تنمية مهارات الموظفين في تشغيل الطائرات بدون طيار واستخدامها في عمليات التصوير من خلال غرف المحاكاة التدريبية، وتطوير العمل من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المونتاج وإدارة البرامج ما أسهم في تطوير جودة المحتوى وارتفاع عدد المشاهدات والمتابعين.

واستعرض الاجتماع إنجازات وإحصائيات قناة الوسطى من الذيد، وإدارة البرامج من حيث استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في 6 برامج، وإنتاج 4 أفلام ووثائقيات حصدت جوائز محلية وعالمية، إلى جانب تغطيات الفعاليات والمهرجانات في المنطقة، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد المتابعين والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي والتي سجلت أكثر من 38 مليونا على منصة إنستغرام.

وتناول الاجتماع إنجازات إذاعة وقناة القرآن الكريم من الشارقة، التي استطاعت إنتاج 15 ختمة حصرية، واستضافة 110 قراء، وبث تلاوات مميزة بصوت 180 قارئا، وإنتاج ختمة مصورة لـ 60 قارئا، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز التعاون مع الجهات الدينية من خلال تنظيم فعاليات قرآنية، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، والمنشورات في قنوات التواصل الاجتماعي والذي ساهم في وصول حسابها على منصة "إنستغرام" لأكثر من مليون متابع وملايين المشاهدات.

واستعرض الاجتماع تقرير إذاعة الشارقة متناولاً المحاور الاستراتيجية للإذاعة مثل تقديم تجربة إعلامية شاملة وتفاعلية، والارتقاء بالإنتاج الفني والإبداعي وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية، إلى جانب نمو الإنتاج الإذاعي بنسبة 5.8٪ من خلال إنتاج 80 مسلسلا إذاعيا و180 نشيدة، وتفاعل الجمهور الذي نما بنسبة 21.3٪.

كما حققت الإذاعة في منصات التواصل الاجتماعي 12 مليون وصول للمحتوى، وأكثر من 500 ألف متابع، إلى جانب النقل الخارجي والتغطيات الميدانية والمشاركات الدولية والمبادرات المجتمعية.

وتطرق الاجتماع إلى تقرير إذاعة "بلس 95" الذي بيّن زيادة في أعداد المتابعين بنسبة 37٪، وحققت الإذاعة خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة الـ 5 ملايين مشاهدة بواقع 2.9 مليون ساعة، إلى جانب تغطيات التواصل الاجتماعي والنقل الخارجي بالتعاون مع الجهات الحكومية لتشكل حلقة وصل بين المقيمين في الدولة والجهات الحكومية.

وتناول تقرير إذاعة وتر الجهود المبذولة في توسيع نطاق البث الإذاعي، حيث سجلت خلال النصف الأول من عام 2026م أكثر من 3 ملايين مشاهدة ما يعادل 2 مليون ساعة، بالإضافة إلى إنتاج الجلسات الغنائية، واستضافة المختصين والخبراء والأكاديميين في المجال الغنائي.

واستعرضت منصة مرايا التي أطلقت في عام 2023م أبرز الإحصائيات، حيث سجلت زيادة في تحميل التطبيق بنسبة 144٪، ووصول عدد المشاهدات إلى 29 مليون مشاهدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأبرز البرامج على المنصة مثل مرايا الأدب وبودكاست مرايا والمكتبة الرقمية وخدمات البث المباشر، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات المتطورة لتوصيل المحتوى الرقمي بسرعة وكفاءة تضمن جودة البث وتحسين تجربة المستخدم.

كما تناول التقرير مشاركات منصة مرايا على المستوي الخارجي ومن أبرزها: "مؤتمر أبل" ومهرجان كان السينمائي.

وناقش الاجتماع منصة "دوامي" المنصة الرقمية لتنظيم عمليات الموارد البشرية في الهيئة والتي ترتكز على عدة ركائز تشغيلية منها الحوكمة والامتثال، والتكامل، والتحليلات والتخطيط، وتجربة الموظف الشاملة، وتتيح "دوامي" العديد من التسهيلات للموظفين من حيث التقديم على الطلبات ومتابعة سير العمل واعتماد المستندات، الأمر الذي أسهم في زيادة رضا الموظفين وارتفاع دقة البيانات وسرعة الوصول للخدمات والوصول إلى الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة العمليات.

واستعرض الاجتماع التقرير التنفيذي الذي تناول منجزات الدورة الأولى من جائزة التميز "تميّز" والخطوات التي تم اتخاذها للتحسين من الخدمات المقدمة وأبرز نقاط القوة التي تمتلكها الهيئة، ونسب الإنجاز الكلية، إضافة إلى ملف الحوكمة والمشاريع الداعمة والبالغ عددها 8 مشروعات، مثل تحديث الهيكل التنظيمي وأتمتة العمليات وإدارة المخاطر، والمشاركة في برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل.

واستعرض خطة إخلاء مركز الأخبار واستمرارية البث التي حققت تحسناً بنسبة 80٪، حيث كان زمن الإخلاء في السابق يستغرق 28 دقيقة، وتم تخفيضه إلى 3 دقائق مع المحافظة على استمرارية البث التلفزيوني.