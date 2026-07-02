"نماء" و"بيئة" تتعاونان لتعزيز الشمول وتحقيق المساواة بين الجنسين

الشارقة في 2 يوليو / وام / وقّعت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة مذكرة تفاهم مع مجموعة "بيئة" لتطبيق مبادرتها الرائدة "ارتقاء" كإطار مؤسسي يقود جهود تعزيز الشمول وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف أعمال "بيئة".

تمتد المذكرة لعام كامل وتشمل ورش عمل متخصصة وتقديم خدمات استشارية للقيادات وفرق العمل إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تطوير بيئات عمل أكثر شمولاً واستدامة.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من مريم الحمادي مدير عام مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة وفهد علي شهيل الرئيس التنفيذي للاستدامة في "بيئة" .

وقالت مريم الحمادي :" يشهد العالم اليوم تحولاً متزايداً في فهم العلاقة بين تمكين المرأة وأداء المؤسسات إذ لم يعد تمكين المرأة في بيئة العمل يُقاس بالأرقام وحدها بل بمدى قدرتها على الوصول إلى الفرص والمشاركة في صنع القرار والاستفادة من منظومة مؤسسية تدعم تطورها المهني ومن هنا تأتي أهمية الشراكات مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في إحداث هذا التحول وترجمته إلى نتائج ملموسة ومستدامة".

وأضافت : "نحرص من خلال مبادرة "ارتقاء" على تزويد المؤسسات بأدوات عملية تساعدها على تقييم واقعها المؤسسي وتحديد فرص التطوير وبناء خطط عمل تستند إلى بيانات ومؤشرات واضحة بما يضمن استدامة التقدم وتحويل الالتزام إلى ممارسات يومية تنعكس على بيئة العمل وعلى أداء المؤسسة على حد سواء".

من جانبه قال فهد علي شهيل إنه لطالما عُرفت قطاعات الاستدامة والبيئة وإدارة النفايات بارتفاع نسبة مشاركة الرجال فيها إلا أن "بيئة" عملت منذ سنوات على ترسيخ ثقافة مؤسسية أكثر شمولاً انطلاقاً من إيمانها بأن الابتكار والنمو المستدام لا يمكن أن يتحققا دون الاستفادة من جميع الكفاءات والطاقات وتمثل شراكتنا مع "نماء" خطوة استراتيجية تمنحنا إطاراً مؤسسياً قائماً على التشخيص والمؤشرات القابلة للقياس وخطط العمل العملية بما يعزز قدرتنا على دمج مبادئ تمكين المرأة ضمن ممارساتنا المؤسسية مع استمرار نمو الأعمال ومن خلال "ارتقاء" سنواصل تطوير بيئة عمل يصبح فيها الشمول جزءاً أصيلاً من ثقافتنا المؤسسية وأسلوب عملنا وليس مجرد قيمة نؤمن بها.

وبموجب مذكرة التفاهم ستطبق "نماء" من خلال مبادرة "ارتقاء" "دليل ارتقاء" للتقييم المؤسسي وهو إطار عملي متكامل يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الأفراد والغاية المؤسسية والسياسات والمنتجات والخدمات والشراكات بهدف تقييم الممارسات المؤسسية ورصد جوانب القوة وتحديد فرص التطوير.