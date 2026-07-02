عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 2 يوليو/وام/ بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي باولو رانجيل، وزير الخارجية في جمهورية البرتغال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما نحو التنمية والازدهار المستدام.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية.

كما بحث سموه ومعالي باولو رانجيل مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.