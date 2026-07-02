مصرف الإمارات للتنمية يطلق "برنامج رواد المستقبل"

أبوظبي في 2 يوليو / وام/ أطلق مصرف الإمارات للتنمية، "برنامج رواد المستقبل من مصرف الإمارات للتنمية 2026" المبادرة الشبابية التي تهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم القيادية، بما من شأنها إعداد الجيل القادم من المُبتكرين للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.

يُقام البرنامج خلال الفترة من 6 يوليو الجاري إلى 21 أغسطس المقبل ويجسد التزام المصرف المستمـر برعاية الكوادر البشرية بوصفها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد، بالتوازي مع جهوده في تمكين المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً لريادة الأعمال والابتكار والقطاعات التي تلبي احتياجات المستقبل.

و قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يجسد برنامج رواد المستقبل التزامنا الراسخ بالاستثمار في المواهب الشابة، انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات إذ ومن خلال إتاحة تجربة عملية مباشرة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، يُسهم البرنامج في تنمية مهارات قادة المستقبل، وتمكينهم من تقديم إسهامات فاعلة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية".

من جانبها، قالت نورة الكتبي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالإنابة ومديرة قسم تطوير المواهب وشؤون الموظفين في مصرف الإمارات للتنمية: "يمثل تمكين الشباب ركيزةً أساسية في استراتيجيتنا ويهدف برنامج رواد المستقبل إلى إعداد جيلٍ واعد من المفكرين المبتكرين والقادة القادرين على الإسهام في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات ونحن على يقين بأن توفير الخبرات العملية والإرشاد والتوجيه النوعي للمشاركين يرسّخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد".

يستهدف البرنامج الطلبة من مختلف الجنسيات ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً ويوفر لهم تجربة تعليمية متكاملة تتجاوز أساليب التعليم التقليدية داخل الفصول الدراسية.

ويشمل البرنامج ورش عمل متخصصة، ودروساً متقدمة يقدمها نخبة من الخبراء، وجلسات لتطوير المهارات القيادية، إلى جانب جلسات محاكاة لبيئات الأعمال، بما يعكس واقع ريادة الأعمال ومتطلباتها.

ومن خلال التفاعل المباشر مع المرشدين وخبراء القطاع، يكتسب المشاركون مجموعة من الكفاءات الجوهرية في مجال ريادة الأعمال، تشمل توليد الأفكار وحل المشكلات والثقافة المالية والتفكير المبتكر وتطوير نماذج الأعمال.

ويتيح البرنامج لهم أيضا الاطلاع على تحديات الأعمال الواقعية ودراسات الحالة التي توضح آليات عمل المؤسسات، وكيفية توسعها وتكيّفها مع الأسواق التنافسية، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والإبداع والمرونة باعتبارها مقومات أساسية للنجاح في الاقتصاد العالمي دائم التغيّر.

ويُسهم البرنامج في تعزيز الدور المحوري الذي يقوم به مصرف الإمارات للتنمية لدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات ويدعم تحقيق الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وتحفيز الابتكار ودفع جهود التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم.

جدير بالذكر أن باب التقديم مفتوح الآن للالتحاق ببرنامج رواد المستقبل لعام 2026، ودعا مصرف الإمارات للتنمية الطلبة المستوفين لشروط الأهلية إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.