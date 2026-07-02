"ضمان" تحصل على أعلى تصنيف للقوة المالية من "موديز" على مستوى الإمارات والخليج

أبوظبي في 2 يوليو /وام/ حصلت الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" التابعة لمجموعة "بيورهيلث" على تصنيف A1 للقوة المالية لشركات التأمين من وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يعد تصنيف A1 أعلى تصنيف للقوة المالية تمنحه وكالة "موديز" لشركة تأمين في دولة الإمارات، ويمثل أيضا أعلى تصنيف تمنحه الوكالة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بين شركات التأمين على الحياة، والممتلكات والحوادث، وشركات إعادة التأمين.

وسلطت وكالة "موديز" الضوء على المقومات التي دعمت هذا التصنيف، وفي مقدمتها المكانة السوقية لـ"ضمان"، وربحيتها، ومتانة مركزها الرأسمالي، وجودة ترتيبات إعادة التأمين، إلى جانب قوة محفظتها الاستثمارية وسيولتها، مشيرةً إلى أن النمو المتواصل في أعمال التأمين على الممتلكات والمسؤوليات يعزز تنويع الإيرادات ويرسخ استدامة الأرباح على المدى البعيد.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن التصنيف يعكس جودة أعمال "ضمان" وثبات أدائها وريادتها في السوق، مؤكدة أن تطوير منظومة صحية وتأمينية أكثر تكاملاً، والتوسع في تأمين الممتلكات والمسؤوليات، إلى جانب متانة الأسس المالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، يعزز قدرة الشركة على تقديم حلول تأمينية متكاملة وتحقيق قيمة مستدامة للأعضاء والشركاء والمساهمين.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"ضمان"، إن التصنيف يجسد نجاح استراتيجية التحول التي تنتهجها الشركة، والالتزام بالتنفيذ المنضبط، وقوة أداء أعمال الاكتتاب، والحرص على خدمة الأعضاء، بما أسهم في تطويرها من شركة رائدة في التأمين الصحي إلى منصة تأمينية أكثر شمولاً وتنوعاً، مؤكداً مواصلة الاستثمار في القدرات المؤسسية وتعزيز متانة المركز المالي للاستفادة من فرص النمو والحفاظ على مستويات القوة والاستقرار التي يتطلع إليها الشركاء.

وحقق قطاع التأمين في مجموعة "بيورهيلث" خلال الربع الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 2.0 مليار درهم، وأقساطاً مكتتبة إجمالية بقيمة 3.8 مليار درهم، بالتزامن مع نمو قاعدة الأعضاء المؤمن عليهم إلى 3.4 مليون عضو، وتسجيل صافي أرباح بلغ 185 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.