"قضاء الشارقة" و"مايكروسوفت" تستعرضان التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي

الشارقة في 2 يوليو/وام/ نظمت دائرة القضاء بالشارقة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت اليوم في بيت الحكمة جلسة تفاعلية بعنوان «كيف يغير الذكاء الاصطناعي العالم القضائي الرقمي» وذلك بحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي و سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء بالشارقة و أعضاء مجلس القضاء إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي

و أكد سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتطوير المنظومة القضائية الرقمية من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز سرعة الإنجاز بما يدعم الكفاءات البشرية ويرسخ ثقة المتعاملين بمنظومة العدالة مشيدا بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت في توظيف أحدث التقنيات لدعم التحول الرقمي بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء لمشروعات التطوير والابتكار في القطاع القضائي.

استعرضت الجلسة أحدث التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير القطاع القضائي من خلال دعم صناعة القرار وتعزيز كفاءة العمليات والإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يسهم في بناء منظومة قضائية رقمية أكثر كفاءة واستباقية.

وناقشت الجلسة الفرص المستقبلية التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات القضائية إلى جانب التحديات والاعتبارات المرتبطة بتبني الحلول الذكية بما يواكب توجهات دولة الإمارات وإمارة الشارقة في مجالات التحول الرقمي والابتكار الحكومي.

وشهدت الجلسة تقديم عدد من العروض التخصصية من خبراء شركة مايكروسوفت تناولت أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئة القضائية ودورها في تقليص زمن إنجاز المعاملات وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز دقة الترجمة القانونية وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمل القضائي.

وتضمن البرنامج عرضاً تجريبياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل القضائي واستعرض مفهوم المساعد القانوني الذكي وقدرته على دعم القضاة والكوادر القضائية في إنجاز المهام وتحليل السوابق القانونية وإعداد الملخصات بما يعزز جودة الأداء ويرفع كفاءة المنظومة القضائية.