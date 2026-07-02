برنامج عجمان للتميز ينظم مبادرة "العطاء يصنع الأثر"

عجمان في 2 يوليو/وام/ نظم برنامج عجمان للتميز، مبادرة مجتمعية بعنوان "العطاء يصنع الأثر" في مركز كواترو الرياضي، وذلك في إطار جهوده التي تهدف إلى نشر ثقافة العطاء وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والتعريف بـ"جائزة عجمان للمجتمع"، من خلال الوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك فئة العمال، وإبراز أهمية دورهم كشركاء في مسيرة التنمية المجتمعية.

استهدفت المبادرة فئة العمال وشهدت تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية، التي أسهمت في توفير أجواء تفاعلية وترفيهية للمشاركين، وعززت من روح المشاركة والتواصل، إلى جانب التعريف بأهداف جائزة عجمان للمجتمع، ورسالتها في تشجيع المبادرات المجتمعية، وتكريم أصحاب الإسهامات المؤثرة في خدمة المجتمع.

تعد "جائزة عجمان للمجتمع" إحدى مبادرات برنامج عجمان للتميز الهادفة إلى تكريم الأفراد والمؤسسات وأصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة، ممن أسهموا في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، بما يدعم جودة الحياة يسهم في تعزيز الانسجام والتماسك الاجتماعي، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية والتضامن المجتمعي.

وتهدف الجائزة أيضا إلى تشجيع المبادرات والممارسات المجتمعية المبتكرة، وتحفيز مختلف شرائح المجتمع على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، وتسليط الضوء على النماذج الملهمة التي تسهم في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.

تستهدف الجائزة الأفراد من مجتمع إمارة عجمان من المواطنين والمقيمين، وأصحاب المبادرات الفردية أو المشتركة، بالإضافة إلى المؤسسات والجهات التي تقدم مبادرات مجتمعية ذات أثر إيجابي ومستدام، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويحفز ثقافة العطاء والتميز.

تأتي هذه المبادرة، ضمن جهود برنامج عجمان للتميز؛ للترويج لجائزة عجمان للمجتمع، التي تسعى إلى دعم وتشجيع أصحاب الإسهامات النوعية في المجال المجتمعي، ممن كان لهم دور بارز في إحداث أثر إيجابي، وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتلاحم.

وأكد برنامج عجمان للتميز، أن تنظيم المبادرة، يجسد حرصه على توسيع نطاق التوعية بالجائزة، وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع فيها، انطلاقاً من إيمانه بأن العطاء مسؤولية مشتركة، وأن ترسيخ ثقافة العمل المجتمعي و يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وام / يعقوب العوضي