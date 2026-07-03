الذهب يرتفع 1% ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع

عواصم في 3 يوليو/ وام/ ارتفع ⁠الذهب بأكثر من واحد بالمائة، اليوم "الجمعة"، متجها لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4179.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:35 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌أغسطس ⁠1.6% إلى 4193.20 دولار.

ويتجه المعدن النفيس ‌لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3 %، ⁠وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي ​بدأ في 25 ⁠مايو الماضي.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي ⁠العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 62.43 ⁠دولار للاوقية، وزاد البلاتين 2.7 % إلى 1660.05، وصعد البلاديوم 1.3 % إلى ​1284.40.

والمعادن الثلاثة عند أعلى مستوياتها ⁠خلال أكثر من أسبوع وتتجه لمكاسب أسبوعية.

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