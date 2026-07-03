الذهب يرتفع 1% ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع

عواصم في 3 يوليو/ وام/ ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمائة، اليوم "الجمعة"، متجها لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4179.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:35 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.6% إلى 4193.20 دولار.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3 %، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو الماضي.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 62.43 دولار للاوقية، وزاد البلاتين 2.7 % إلى 1660.05، وصعد البلاديوم 1.3 % إلى 1284.40.
والمعادن الثلاثة عند أعلى مستوياتها خلال أكثر من أسبوع وتتجه لمكاسب أسبوعية.
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