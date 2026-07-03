انطلاق منافسات تمهيدي "سن الفطامين" في مهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 3 يوليو/ وام/ شهد ميدان الروضة بمنطقة العين، صباح اليوم، انطلاقة قوية لمنافسات سباق التمهيدي الأول لسن الفطامين لمسافة 2 كلم، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن 2026، بمشاركة محلية وخليجية كبيرة.

وتصدرت "الطيارة"، لخميس حمد خميس البطيني منافسات الشوط الأول بزمن قدره 2:54.24 دقيقة، وحصد"الجارح" لعبدالله سليمان ناصر الرشيدي لقب الشوط الثاني محققا 2:52.82 دقيقة، وحققت "زاهية"، لسعيد عامر سالم العويسي المركز الأول في الشوط الثالث بزمن قدره 2:55.26 دقيقة.

وانتزع "الشاطر"، لحمد نخيرات الدوده العامري صدارة الشوط الرابع مسجلاً 2:56.92 دقيقة، وفازت "العين"، لمحمد سعيد عامر الحبسي بالشوط الخامس، بزمن قدره 2:55.02 دقيقة، و"شموخ" لسالم محمد سليم الجمري بالشوط السادس مسجلة 2:54:76 دقيقة.

وأحرز "الشبابي"، لأحمد سعيد مبارك البرطماني لقب الشوط السابع بزمن قدره 2:54.06، دقيقة، و"ذخر"، لحمد محمد سالم الوهيبي لقب الشوط الثامن مسجلا 2:57.07، دقيقة و"مجره"، لسعيد راشد مسلم العمري لقب الشوط التاسع بزمن قدره 2:53.43 دقيقة، و"مشبب"، لحمدان أحمد رامس بخيت بن شهوان لقب الشوط العاشر مسجلا 2:55.06 دقيقة.

وتوجت "مواري"، لأحمد العرج حمد رميله العامري بلقب الشوط الحادي عشر مسجلة 2:54.30 دقيقة، و"ثمينه"، لسعيد راشد مسلم العمري بالشوط الثاني عشر بزمن قدره 2:52.38، دقيقة، بينما حصد "مساح" لراشد سعيد لقب الشوط الثالث عشر، بزمن قدره 2:56.14 دقيقة، وفاز "شموخ"، لعلي سالم بن شطيط الوهيبي بلقب الشوط الرابع عشر مسجلا 2:55.56 دقيقة.

وفي بقية الأشواط، فازت "عجايب" لسلطان بن العبد بن الحرسوسي بالشوط الخامس عشر، بزمن قدره 2:55.42 دقيقة، و"محاوي" لأحمد العرج حمد رميله العامري بالشوط السادس عشر، مسجلا 2:56.07، دقيقة، و"الصايله"، لأحمد جمعه كلثم الخييلي بالشوط السابع عشر، بزمن قدره 2:54.25 دقيقة.

وحقق "مغامر"، لأحمد سلطان بالرشيد السويدي لقب الشوط الثامن عشر محققا 2:54.95، دقيقة، و"صدى"، لبدر حمد سعيد الجنيبي لقب الشوط التاسع عشر بزمن قدره 2:56.43 دقيقة، واختتم "الفارس"، لعبدالله سعيد سالم الوهيبي منافسات الفترة الصباحية بحصد لقب الشوط العشرين مسجلا 2:52.5 دقيقة.