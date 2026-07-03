"الجودو" يعلن تفاصيل المشاركة في آسيوية الأردن

أبوظبي في 3 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو، تفاصيل استعدادات مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا لفردي الناشئين والشباب، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 14 إلى 22 يوليو الجاري.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، استمرار الاهتمام بقطاع المراحل في الموسم الجديد، وتوفير متطلبات تميزها وتطورها، ترجمة لخطط وبرامج الاتحاد التي اعتمدها في دورته الجديدة، مع تواصل التجمعات القصيرة، ودعم المنتخبات بالمواهب المميزة للارتقاء بقدراتها التنافسية.

من جانبه قال محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، إن مرحلة الاستعدادات تنطلق غدا في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، بقائمة تضم 10 لاعبين هم مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي)، ومسعود محمد، وعبد الرحمن جانيف، وأنس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، وبطي الهاشمي (نادي خورفكان)، وصقر العتيبي، وحمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي) ومحمد المازمي (نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).