"أبوظبي للشراع الحديث" يشارك في "كأس أوروبا" باليونان

أبوظبي في 3 يوليو/ وام/ يشارك فريق أبوظبي للشراع الحديث، التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في منافسات الجولة اليونانية من بطولة كأس أوروبا للإبحار الشراعي، التي تستضيفها مدينة سالونيك اليونانية خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو الجاري، ضمن 225 قارباً من 30 دولة.

وتعد البطولة من أبرز المنافسات القارية في رياضة الإبحار الشراعي، إذ تقام على مدار العام في عدد من الوجهات البحرية الأوروبية، وتستقطب نخبة البحارة في فئات إلكا 4، وإلكا 6، وإلكا 7، بما يوفر مستوى فنياً وتنافسياً مرتفعاً يسهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز خبراتهم الدولية.

ويغادر فريق أبوظبي اليوم إلى اليونان لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى انطلاق البطولة في السادس من يوليو، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في المنافسات.

ويمثل الفريق في البطولة ثلاثة بحارة، هم سيميون هريستوف وعبدالله الزبيدي في فئة الكا 4، ومحمد الحمادي في فئة إلكا 6، وذلك ضمن برنامج المشاركات الخارجية الذي تنفذه الأكاديمية لإعداد وصقل المواهب الوطنية وتعزيز حضورها في أبرز البطولات الدولية.

ويرافق الفريق الجهاز الفني بقيادة أحمد المرزوقي، إلى جانب المدرب باتريك لوتونسكي، اللذين يشرفان على إعداد البحارة وتجهيزهم للمنافسات.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج الإعداد والتطوير الذي تنفذه أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والرامي إلى رفع جاهزية اللاعبين من خلال الاحتكاك المستمر بأبرز المدارس الأوروبية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات والمنافسة على تحقيق الإنجازات في المحافل القارية والعالمية.