دبي في 3 يوليو/ وام/ أصبح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند أسرع لاعب يصل إلى 60 هدفاً مع منتخب بلاده، بعدما سجل هدف الفوز في انتصار النرويج على كوت ديفوار 2-1 ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026، ليواصل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كتابة التاريخ بقميص المنتخب النرويجي.

وخاض هالاند 53 مباراة دولية فقط، سجل خلالها 60 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة، محققاً هذا الإنجاز بمعدل تهديفي استثنائي يتجاوز هدفاً في المباراة الواحدة.

ورفع هالاند رصيده في النسخة الحالية من كأس العالم إلى 5 أهداف خلال 3 مباريات، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من الأرجنتيني ليونيل ميسي، متصدر ترتيب هدافي البطولة.

ورغم قلة الفرص التي أتيحت له أمام كوت ديفوار، إذ لمس الكرة 27 مرة فقط وأكمل 9 تمريرات، نجح في استغلال الفرصة الحاسمة لتسجيل هدف الفوز الذي منح النرويج بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وكان بإمكان هالاند تعزيز حصيلته التهديفية في البطولة، لولا قرار مدرب النرويج ستاله سولباكن إراحته في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام فرنسا، والتي انتهت بخسارة منتخب بلاده 1-4، ليغيب عن المواجهة المنتظرة أمام النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وتؤكد أرقام هالاند الدولية تفوقه الهجومي اللافت، إذ يبلغ معدله 1.13 هدف في المباراة، أي هدفاً كل 72 دقيقة، وهو معدل استثنائي حققه منذ ظهوره الأول مع المنتخب النرويجي عام 2019، رغم أن منتخب بلاده لم يكن من بين القوى التقليدية في كرة القدم العالمية.

ويواجه هالاند اختباراً من العيار الثقيل في دور الـ16، عندما يلتقي منتخب النرويج نظيره البرازيلي، في مباراة تمثل التحدي الأكبر للنجم النرويجي حتى الآن، وفرصة لإثبات قدرته على مواصلة تألقه أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، وتعزيز حظوظه في سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.