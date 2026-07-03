مجلس أمناء "جائزة دبي للقرآن" يستعرض ملامح دورتها الجديدة

دبي في 3 يوليو/ وام/ استعرض مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ملامح الدورة الجديدة للجائزة، وناقش التحديثات المقترحة على فئاتها ومساراتها، بما يعزز شموليتها ويواكب الإقبال المتزايد الذي شهدته خلال الدورات الأخيرة، في ظل النجاحات التي حققتها والتطور النوعي الذي انعكس في ارتفاع أعداد المشاركين واتساع قاعدة المستفيدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الجائزة في دورته الجديدة، الذي عقد عن بعد، برئاسة سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس عدداً من المقترحات التطويرية التي تشمل استحداث وتحديث بعض الفئات، وتوسيع فرص المشاركة، بما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من حفظة كتاب الله، ويعزز وصول الجائزة إلى مختلف الشرائح، انسجاماً مع رسالتها في تشجيع حفظ القرآن الكريم والتميز في علومه.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمسيرة الجائزة، وحرص مجلس الأمناء على مراجعة مؤشرات الأداء، واستعراض ما تحقق من مستهدفات، ومناقشة الخطط والبرامج المستقبلية، بما يعزز كفاءة العمل ويرسخ مبادئ الحوكمة والتطوير المستمر.

وقال إن التطوير الذي تشهده الدورة الجديدة يأتي استجابة للنمو المتواصل الذي حققته الجائزة، والإقبال المتزايد عليها محلياً ودولياً، الأمر الذي يستدعي مواصلة تحديث منظومتها وتوسيع فئاتها ومساراتها، بما يتيح فرصاً أكبر للمشاركة، ويستوعب المزيد من حفظة كتاب الله، ويعزز أثرها في خدمة القرآن الكريم وأهله.

وأقر المجلس عددا من التوصيات الخاصة بتطوير الدورة الجديدة، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتمادها والإعلان عنها، بما يعزز ريادة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ويرسخ مكانتها بين أبرز الجوائز القرآنية على مستوى العالم.