تعاون بين "دبي للمستقبل" وأمازون الإمارات لتمكين الطلبة الإماراتيين بمهارات المستقبل

دبي في 3 يوليو/ وام/ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل وأمازون الإمارات، اليوم، عن تعاون إستراتيجي لإطلاق منحة دراسية مشتركة مخصصة للطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً للالتحاق ببرنامج مجتمع المعرفة في دبي (TKS)، الذي يعتبر من أكبر البرامج العالمية لدعم الابتكار لدى طلاب المدارس وتمكينهم بالمعرفة والمهارات والجاهزية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي، كما تشكّل هذه المبادرة خطوة نوعية في تأهيل الجيل القادم لاقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.

ويهدف هذا التعاون الأول مع برنامج مجتمع المعرفة في دبي، إلى إعداد الجيل القادم من روّاد اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، ودعم المواهب الوطنية من خلال التعليم المتقدم والتعلّم المستمر.

ويجسد التعاون أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مبادرات مبتكرة تستشرف المستقبل، ويسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار وتنمية المواهب، ويعكس التزام أمازون بدعم المواهب المحلية وتمكينهم بأهم المهارات الأكثر طلباً في المستقبل.

وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن إعداد الشباب لمستقبل يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية يحتاج إلى توفير الفرص المبكرة، والتجارب العملية، وبناء الثقة لديهم لابتكار حلول عملية.

وأوضح أن الهدف من التعاون الإستراتيجي مع أمازون الإمارات، هو إتاحة فرصة التفاعل المباشر للطلبة الإماراتيين مع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية وتمكينهم بالمهارات العملية والتوجيه عالمي المستوى، انطلاقاً من الإيمان بضرورة الاستثمار في تمكين ودعم الكفاءات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

من جانبه، أكد رونالدو مشحور نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى أمازون، أهمية التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في هذا البرنامج الابتكاري، الذي يتيح للطلبة الإماراتيين الوصول إلى معارف وتدريبات عالمية المستوى، موضحا أن الهدف من الاستثمار في تجارب التعلم العملي في التقنيات الناشئة، هو تزويد المبتكرين الشباب بالمهارات التطبيقية التي يحتاجونها للنجاح في اقتصاد المستقبل، لافتا إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام برؤية دولة الإمارات في تطوير كفاءات مستقبلية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يمكّن الجيل القادم من القادة.

وسيشارك الطلبة المستفيدين من هذه المنحة في الدورة القادمة لبرنامج "مجتمع المعرفة في دبي" الذي يمتد لمدة 10 أشهر، ويتضمن جلسات تفاعلية أسبوعية، في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية، ومشاريع تطبيقية، وتوجيه شخصي من شبكة عالمية من الخبراء والمختصين.

كما سيشارك الطلبة في جلسات أسبوعية لاكتساب مهارات عملية تتماشى بشكل مباشر مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل التي تتطور باستمرار في دولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن برنامج مجتمع المعرفة في دبي (TKS Dubai) شهد هذا العام تخرّيج 160 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات بين سن 13 و17 عاماً، لينضموا إلى مجتمع برنامج مجتمع المعرفة العالمي الذي يضم أكثر من 5500 من الطلبة في أكثر من 500 مدينة حول العالم.