الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تعزز فرص التدريب الميداني والتوظيف لطلابها

أبوظبي في 3 يوليو/ وام/ وقعت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، مذكرة تفاهم، مع مجموعة "جيمس للتعليم"، بهدف توفير فرص للتدريب الميداني والتوظيف لطلبة وخريجي الأكاديمية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم الكفاءات الوطنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وتشكل المذكرة انطلاقة لشراكة إستراتيجية طويلة الأمد تشمل التعاون في مجالات التدريب والتوظيف، إلى جانب تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة وبرامج التوعية المجتمعية، بما يسهم في دعم قطاع تنمية الطفولة وتعزيز القيم الإماراتية والثقافة المحلية لدى الأجيال الناشئة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الأكاديمية الرامية إلى بناء منظومة متكاملة لإعداد مقدمي الرعاية، إذ تنص المذكرة على توفير 50 فرصة تدريب ميداني لطلبة الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة عبر شبكة مدارس "جيمس للتعليم"، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية.

كما تمنح شبكة مدارس "جيمس للتعليم" خريجي الأكاديمية الأولوية للنظر في الفرص الوظيفية المتاحة لديها، بما يتوافق مع مؤهلاتهم والشواغر المتوفرة.

ويشمل التعاون تنظيم فعاليات مجتمعية وورش عمل وندوات متخصصة، إضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والسياسات المرتبطة بتنمية الطفولة، بما يعزز أثر الجانبين في هذا المجال الحيوي.

وقالت سعادة الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، إن الشراكة مع مجموعة جيمس للتعليم تجسد الالتزام المستمر بإعداد مقدمي الرعاية عبر مسارات تعليمية وتدريبية نوعية، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة بفاعلية في دعم نمو الأطفال وازدهارهم.

وأضافت أن الأكاديمية تؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، معربة عن التطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام ينعكس على الأطفال والأسر والمجتمع.

من جانبه، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، إن الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تجسد الرؤية المشتركة لتعزيز أسس تنمية الطفولة المبكرة، وإعداد جيل جديد من التربويين والمتخصصين في مجال تنمية الطفل.

وأضاف أنه من خلال توفير مسارات تدريبية ومهنية نوعية، تسهم المجموعة في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لدعم الأطفال والأسر في مختلف أنحاء الدولة.

من جهتها، أكدت فاطمة الشامسي، رئيس التوطين في مجموعة جيمس للتعليم، أهمية الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة لتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال التدريب والتطوير المهني، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين الإماراتيين، لافتة إلى أنها تعكس الالتزام الراسخ بدعم مستهدفات التوطين في دولة الإمارات، إلى جانب توفير مسارات واضحة للكفاءات الإماراتية لبناء مسيرة مهنية مميزة في أحد أهم القطاعات التي تُسهم في رسم ملامح مستقبل الوطن.

وتطرح الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، برنامج الدبلوم المهني في تنمية الطفولة، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات بهدف إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال تنمية الطفولة.

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعات القادمة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية وتسجيل اهتمامهم للاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بفتح باب التسجيل: https://nacd.ac.ae/