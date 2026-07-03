"دولي السيارات" يؤكد التزامه بإعادة محركات "V8" إلى بطولة العالم للفورمولا 1

لندن في 3 يوليو/ وام / أكد الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، التزامه بإعادة محركات "V8" إلى بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك قبيل انطلاق سباق “بيريللي” جائزة بريطانيا الكبرى، الذي يقام نهاية الأسبوع الحالي على حلبة سيلفرستون.

ويوجد ابن سليّم في سيلفرستون لمتابعة أحد أعرق سباقات بطولة العالم، والذي يُتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً قياسياً يتجاوز نصف مليون متفرج، في ظل الشعبية المتنامية للبطولة واستضافة الحلبة لهذا الحدث التاريخي.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أن الاتحاد يواصل العمل على ضمان بقاء بطولة العالم للفورمولا 1 في صدارة رياضة السيارات العالمية، بما يوفر سباقات أكثر إثارة لجمهور متزايد حول العالم، مشيراً إلى التزامه بإعادة محركات "V8" لما تتميز به من خفة الوزن، وانخفاض التكلفة، وارتفاع مستويات السلامة، إلى جانب صوتها الذي يحظى بتقدير واسع بين جماهير الرياضة.

وأوضح أن سباق جائزة بريطانيا الكبرى وحلبة سيلفرستون يجسدان التاريخ العريق للبطولة، ويعكسان حجم التطور الذي شهدته منذ إقامة أول نسخة من جائزة بريطانيا الكبرى في بروكلاندز عام 1926، مؤكداً أن رياضة الفورمولا 1 واصلت تطوير معاييرها في مجالات السلامة والتكنولوجيا مع الحفاظ على روح المنافسة التي تميزها.

وتحظى حلبة سيلفرستون بمكانة خاصة في تاريخ البطولة، إذ استضافت أول سباق رسمي ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 عام 1950، كما تستعد في عام 2027 لاستضافة سباق “6 ساعات في سيلفرستون” ضمن بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، في خطوة تعزز مكانتها على خريطة رياضة السيارات العالمية.

ويشهد سباق جائزة بريطانيا الكبرى هذا الأسبوع مشاركة خمسة سائقين بريطانيين على أرضهم، هم جورج راسل، ولويس هاميلتون، ولاندو نوريس، وأوليفر بيرمان، وأرفيد ليندبلاد، وسط توقعات بمنافسات قوية أمام الجماهير المحلية.

وأشار الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن النمو المتواصل لبطولة العالم للفورمولا 1 يتزامن مع جهوده لتعزيز المشاركة المجتمعية في رياضة السيارات، واكتشاف المواهب وصقلها عبر بطولاته المختلفة والخطة العالمية للكارتينج، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من السائقين.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه الصادر اليوم مواصلة العمل على دعم النمو المستدام لبطولة العالم للفورمولا 1، من خلال الارتقاء بمستويات المنافسة والسلامة والاستدامة، وتعزيز تطوير رياضة السيارات على مختلف المستويات.