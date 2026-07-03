تادي بوجاتشار يقود "الإمارات للدراجات" للمنافسة على اللقب الخامس في طواف فرنسا

برشلونة في 3 يوليو/ وام / يستهل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية مشاركته في النسخة الـ113 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بطموحات كبيرة للحفاظ على اللقب، معتمداً على بطل العالم تادي بوجاتشار، الذي يتطلع إلى إحراز لقبه الخامس في السباق والثالث على التوالي، في واحدة من أقوى النسخ المنتظرة للسباق الأشهر في العالم.

وينطلق الطواف من برشلونة غداً، على أن يمتد لمسافة 3333 كيلومتراً عبر تضاريس متنوعة وصعبة، وسط مشاركة نخبة دراجي العالم في منافسة تستمر ثلاثة أسابيع لاختبار القدرات البدنية والفنية حتى خط النهاية.

ويخوض تادي بوجاتشار السباق بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج المميزة هذا الموسم، أبرزها تألقه في سباقات كلاسيكيات الربيع وتتويجه بلقب طواف سويسرا، ليواصل سعيه نحو تعزيز سجله في السباق الذي سبق أن توج بلقبه أربع مرات.

وقال بوجاتشار إن طواف فرنسا يمثل التحدي الأكبر في الموسم، ويمنح الفريق الدافع الأكبر لتحقيق النجاح، مؤكداً أن الاستعدادات جاءت على أفضل وجه، وأن جميع أفراد الفريق بذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل الانطلاق من برشلونة.

وأضاف أن الفريق يتمتع بثقة كبيرة وخبرة تراكمت عبر السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه لخوض المنافسات إلى جانب مجموعة متميزة من زملائه والجهاز الفني، ومؤكداً جاهزية الفريق لبذل أقصى الجهود في مواجهة المنافسة القوية والمراحل الصعبة وغير المتوقعة.

ويعتمد فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية على تشكيلة متوازنة تجمع بين الخبرة والقدرات العالية في المرتفعات، إذ يخوض الموهبة الشابة إيزاك ديل تورو أول مشاركة له في طواف فرنسا بعد موسمه اللافت، فيما يعود آدم ييتس لتقديم الدعم في المراحل الجبلية، إلى جانب الأمريكي براندون ماكنولتي الذي يعول عليه الفريق في المراحل القصيرة والتلال الحادة.

كما تضم التشكيلة كلاً من فيليكس غروشارتنر والبلجيكي تيم ويلينز لتوفير الدعم في مختلف أنواع المسارات، إضافة إلى فلوريان فيرميرش والألماني نيلس بوليت اللذين سيتوليان مهام قيادة الفريق والسيطرة على محاولات الهروب خلال المراحل المختلفة.

وتشهد المنافسة على القميص الأصفر حضور عدد من أبرز نجوم الدراجات في العالم، يتقدمهم الدنماركي يوناس فينغيغارد، الفائز بطواف فرنسا مرتين، والذي يدخل السباق بعد تتويجه بلقب جيرو دي إيطاليا 2026، إلى جانب الفرنسي بول سيكيسا الذي يخوض أول مشاركة له في الطواف، والبلجيكي ريمكو إيفينبول الباحث عن استعادة أفضل مستوياته.

ويضم مسار النسخة الحالية سبع مراحل مسطحة، وأربع مراحل على التلال، وثمانية أيام جبلية، فيما يشكل سباق زمن الفرق في المرحلة الأولى نقطة البداية، قبل أن تمثل المرحلة السادسة أول اختبار حقيقي للترتيب العام، إذ تمتد لمسافة 195 كيلومتراً وتتضمن أكثر من 3800 متر من التسلق وثلاثة مرتفعات مصنفة في الجزء الختامي.

ويأمل فريق الإمارات - إكس آر جي في مواصلة حضوره القوي على الساحة العالمية، مستفيداً من قوة تشكيلته وخبرة دراجيه، مع سعي تادي بوجاتشار للدفاع عن لقبه ومواصلة المنافسة على القميص الأصفر في واحدة من أصعب وأبرز بطولات الدراجات الهوائية في العالم.